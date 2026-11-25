L'erede torna in tv nel 2027? Cosa sappiamo ad oggi sul futuro della serie tv

Lo sceneggiato ambientato in Turchia potrebbe far ritorno su Canale 5 nel 2027

Prosegue l'attesa dei telespettatori per il ritorno de L'erede su Canale 5. La serie turca, che durante la programmazione estiva aveva conquistato una media di quasi un milione e mezzo di spettatori, è stata sospesa a settembre per lasciare spazio al Grande Fratello Vip.



Da allora, Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale per la ripresa della messa in onda. Tra le ipotesi c'è quella di un ritorno nel 2027, quando il palinsesto potrebbe offrire maggiori spazi alla serie, ma al momento non ci sono conferme.

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Nel frattempo, dalla Turchia arriva una notizia tutt'altro che positiva. La produzione è stata infatti cancellata dopo appena otto episodi della seconda stagione. Tra le ragioni dello stop ci sarebbero gli elevati costi di produzione, diventati difficili da sostenere.



Una decisione che rischia di deludere i fan italiani, ancora in attesa di scoprire quando potranno rivedere le vicende di Yildiz, Melek e Serhat e soprattutto assistere al finale della storia.



Nell'attesa i tanti fan de L'Erede posso riapprezzare in replica ogni singolo episodio della serie già andato in onda su Canale 5 su Mediaset Infinity.