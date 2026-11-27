Meteo weekend
Le previsioni meteo dell'ultimo weekend di novembre sul Gargano
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A cura di Ilsipontino
27 novembre 2026 06:59
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Venerdì 26 novembre: cielo soleggiato o poco nuvoloso, venti da SW. Temperature in aumento
Sabato 27 novembre: venti forti da NW, temperature in brusco calo
Domenica 28 novembre: temperature ancora in calo, massime non superiori ai 13 gradi.