L’allarme L’allarme di Coldiretti Puglia: “Verde pubblico al minimo”

Appello per aumentare gli alberi nelle città, valorizzare gli scarti vegetali e affidare la cura del verde alle imprese agricole e ai professionisti del settore

GIORNATA ALBERI: COLDIRETTI PUGLIA, VERDE URBANO AL MINIMO CON SOLI 10,8 MQ PER ABITANTE; NO ALLE POTATURE TRASFORMATE IN RIFIUTI

Appello per aumentare gli alberi nelle città, valorizzare gli scarti vegetali e affidare la cura del verde alle imprese agricole e ai professionisti del settore

In Puglia pesa anche la perdita di milioni di ulivi a causa della Xylella

Con appena 10,8 metri quadrati di verde urbano per abitante nei comuni capoluogo, contro una media nazionale di oltre 33 metri quadrati, la Puglia è tra le regioni italiane con la minore disponibilità di aree verdi nelle città, proprio mentre i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente aumentare il numero degli alberi per contrastare le ondate di calore, l'inquinamento e il progressivo deterioramento della qualità della vita. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, rilanciando l'appello della Consulta florovivaistica di Coldiretti e di Federforeste per una gestione più efficace e sostenibile del patrimonio arboreo, a partire dalla valorizzazione dei residui di potatura, che non devono trasformarsi da preziosa risorsa organica in un problema di smaltimento per le amministrazioni pubbliche.

La fotografia del verde urbano pugliese evidenzia una situazione particolarmente critica – spiega Coldiretti Puglia - secondo i dati Istat, con Taranto che registra una disponibilità di 14,4 metri quadrati per abitante, seguita da Brindisi con 11,9, Lecce con 9,6, Bari con 9,2, Foggia con 9, Trani con 8,8, Barletta con 8,4 e Andria con appena 7,4 metri quadrati. Numeri che testimoniano la necessità di investire in nuovi alberi, parchi e giardini, ma soprattutto nella manutenzione e nella cura del patrimonio esistente, attraverso una programmazione costante e il coinvolgimento di operatori qualificati.

In una regione dove le temperature estive raggiungono frequentemente valori prossimi ai 40 gradi, gli alberi rappresentano una vera infrastruttura naturale a difesa della salute dei cittadini. Rafforzare e riqualificare il verde urbano può contribuire ad abbassare la temperatura media fino a 1,5 gradi, mentre un grande parco può ridurre la temperatura delle aree circostanti anche da uno a tre gradi rispetto alle zone prive di vegetazione. Le piante svolgono inoltre una funzione fondamentale nel miglioramento della qualità dell'aria, grazie alla capacità di assorbire anidride carbonica e trattenere le polveri sottili. Secondo un'analisi Coldiretti, un albero adulto può catturare tra 100 e 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di vegetazione può assorbire fino a 20 tonnellate di CO₂ all'anno.

A preoccupare è anche il rischio di un passo indietro nella gestione dei residui vegetali, dopo una recente pronuncia del Tar relativa a una delibera della Regione Lombardia sul riutilizzo di sfalci, ramaglie e potature. Considerare indiscriminatamente foglie, erba tagliata e legno come rifiuti da smaltire, anziché valorizzarli quando consentito come risorse organiche da restituire al suolo o da destinare alla produzione energetica, rischia di compromettere le pratiche di economia circolare, aumentando i costi di gestione del verde pubblico. Secondo le stime richiamate da Coldiretti, gli aggravi potrebbero arrivare fino al 40%, con ripercussioni sui bilanci delle amministrazioni locali.

Una prospettiva che rischia di penalizzare anche i Comuni pugliesi, già impegnati a fronteggiare costi crescenti per la manutenzione di parchi, giardini, alberature stradali e aree pubbliche. Per Coldiretti Puglia occorre invece favorire il recupero e il riutilizzo sostenibile della biomassa vegetale, nel rispetto delle norme ambientali, trasformando ciò che deriva dalla cura del verde in una risorsa utile alla fertilità dei terreni e alla riduzione degli sprechi.

La cura degli alberi non può essere affidata all'improvvisazione, ma richiede competenze specifiche, interventi programmati e personale adeguatamente formato. Per questo Coldiretti Puglia richiama l'importanza di valorizzare il lavoro dei florovivaisti, degli arboricoltori e delle imprese agricole, anche attraverso le opportunità offerte dalla legge di orientamento, che consente di coinvolgere il mondo agricolo nella manutenzione del verde urbano e nella gestione delle aree pubbliche. Un modello capace di coniugare sicurezza dei cittadini, tutela ambientale, presidio del territorio e opportunità occupazionali.

La questione assume un significato ancora più rilevante in Puglia, dove il patrimonio arboreo non è soltanto un elemento del paesaggio, ma parte integrante dell'identità agricola, culturale e ambientale della regione. La Xylella ha già devastato milioni di ulivi nel Salento, provocando una ferita che va ben oltre la perdita produttiva ed economica. La scomparsa degli alberi ha infatti impoverito il paesaggio e ridotto la copertura vegetale, compromettendo anche la capacità del territorio di assorbire carbonio, proteggere il suolo e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

La stessa attenzione deve essere riservata ai boschi, dalla Foresta Umbra sul Gargano alle aree forestali della Murgia e del Subappennino Dauno, che rappresentano un patrimonio fondamentale per la biodiversità, la conservazione del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Secondo Federforeste, il 38% del territorio nazionale è coperto da foreste, cresciute del 20% in trent'anni, ma troppo spesso lasciate in condizioni di abbandono e incuria. Per questo è necessario superare una visione puramente conservativa e promuovere una gestione forestale attiva e responsabile, fondata su pianificazione, manutenzione, certificazione e interventi selvicolturali quando necessari.

Per Coldiretti Puglia occorre dunque un cambio di passo nella gestione del verde, dalle città alle campagne e fino ai boschi, con investimenti nella forestazione urbana, nella cura degli alberi esistenti, nel recupero dei residui vegetali e nella valorizzazione delle professionalità agricole e forestali. Piantare nuovi alberi è fondamentale, ma lo è altrettanto garantire che quelli già presenti possano crescere sani, essere curati correttamente e continuare a svolgere la loro funzione ambientale.