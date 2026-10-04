Sport Manfredonia
La sesta giornata di Serie D, girone H, in diretta
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La sesta giornata di Serie D, girone H, in diretta
Sesta giornata A 04/10/2026
Brindisi – Real Aversa 0-0
F. Andria-Real Forio 1-1
Gladiator – Turris 0-0
Ischia – Ebolitana 1-1
Melfi – Nocerina 0-1
Palmese – Nardò 2-2
Gravina – Virtus Francavilla 0-0 ore 15.30
Manfredonia – Bisceglie 0-0 ore 15.30
Martina – Francavilla 0-0 ore 15.30
Classifica
Virtus Francavilla 16
Bisceglie 13
Nocerina 13
Turris 12
Real Aversa 11
Martina 10
Manfredonia 9
Gravina 9
Real Forio 8
Ebolitana 8
Gladiator 7
Brindisi 7
Palmese 5
Francavilla 4
Nardò 4
Melfi 4
Fidelis Andria 2
Ischia 2
Settima giornata A 11/10/2026
Bisceglie – Palmese
Ebolitana – Martina
Turris – Manfredonia
Francavilla – Gladiator
Ischia – Melfi
Nardò – Gravina
Nocerina – Brindisi
Real Aversa – F. Andria
Virtus Francavilla – Real Forio