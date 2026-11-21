La Salandra "La Puglia accusa il Governo, ma da tre anni non presenta il piano: paradosso politico"

Il deputato pugliese: Prima di puntare il dito contro Roma, la Regione faccia ciò che le compete. Il Governo sta solo chiedendo di rispettare gli impegni assunti

SANITÀ, LA SALANDRA: LA PUGLIA ACCUSA IL GOVERNO MA DA TRE ANNI NON PRESENTA IL PIANO: PARADOSSO POLITICO

Il deputato pugliese: Prima di puntare il dito contro Roma, la Regione faccia ciò che le compete. Il Governo sta solo chiedendo di rispettare gli impegni assunti

“Il rapporto del Ministero dell’Economia sulla sanità pugliese mette nero su bianco una realtà che non può più essere nascosta dietro la propaganda: da tre anni la Regione non presenta il Programma Operativo necessario a dare attuazione al Piano di rientro e a definire la riorganizzazione della rete ospedaliera”. Lo dichiara l’on. Giandonato La Salandra, deputato pugliese di Fratelli d’Italia, intervenendo sulle criticità evidenziate dai ministeri nel monitoraggio della spesa sanitaria regionale.

“È davvero singolare che la Regione Puglia trascorra il proprio tempo ad accusare il Governo Meloni di voler penalizzare la sanità pugliese e, contemporaneamente, non riesca a presentare nei tempi previsti il documento che deve spiegare ai ministeri come intende governare la propria spesa sanitaria. Prima di impartire lezioni a Roma, sarebbe opportuno che la Regione cominciasse a fare il proprio dovere”, spiega il parlamentare.

In Puglia permane una situazione di grave ritardo nella programmazione e nella riorganizzazione della rete sanitaria. Il Governo ha chiesto una programmazione seria, sostenibile e coerente con gli impegni assunti. Se ci sono reparti da riorganizzare, se c’è una rete ospedaliera da ridisegnare, questo va fatto con criteri di appropriatezza, sicurezza e sostenibilità. Ma non si può pensare di governare la sanità rinviando per anni le decisioni e poi attribuendo a Roma la responsabilità delle conseguenze.

La Salandra rivolge quindi un ringraziamento particolare al sottosegretario alla Salute on. Marcello Gemmato, sottolineandone il lavoro istituzionale a tutela del sistema sanitario pugliese e il costante impegno nel rapporto con il territorio: “Voglio ringraziare il sottosegretario Gemmato per l’attenzione che continua a dedicare alla Puglia e per il lavoro che sta portando avanti nelle sedi istituzionali. In una fase così delicata, avere un rappresentante pugliese al Governo checonosce e segue da vicino le questioni della sanità regionale è un valore aggiunto. Altro che scontro ideologico: non accetteremo più che ogni difficoltà della sanità regionale venga scaricata sul Governo nazionale”.

Da una parte c’è chi alimenta lo scontro politico con il Governo, dall’altra chi nelle istituzioni cerca soluzioni e chiede alla Regione di assumersi le proprie responsabilità. Sulla salute delle persone la Regione Puglia faccia la sua parte.