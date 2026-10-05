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La Promessa, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre: Petra avverte Teresa, Curro si isola e Alonso affronta ore dolorose

Achiropita Cicala5 Ottobre 2026
La Promessa
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La settimana di La Promessa trame 12‑18 ottobre si apre con nuovi conflitti e tensioni che attraversano il palazzo. Petra discute con Teresa e la avverte sulla sua vicinanza a Cristobal, mentre l’investigatore lancia accuse pesanti contro Catalina, sostenendo che stia guidando un gruppo di rivoluzionari pronti a incitare i lavoratori alla ribellione.

Nel frattempo, Enora cerca un chiarimento con Tono, Adriano confessa a Martina di averla baciata di proposito e la cerimonia in chiesa viene turbata dal ritardo di Angela. Teresa finisce nel mirino delle sue compagne, Vera la affronta e la ritiene responsabile della partenza di Lope. Lontano da La Promessa, Curro vive isolato e smarrito, mentre Alonso attraversa ore dolorose dopo il funerale e chiede a Margarita di restare al palazzo.

Dentro questo intreccio di emozioni e sospetti, emergono subito le domande che guidano la settimana di La Promessa trame 12‑18 ottobre: cosa nasconde l’accusa contro Catalina? Perché Curro sceglie l’isolamento? E come affronterà Alonso il dolore che lo travolge?

Petra avverte Teresa e l’investigatore punta il dito contro Catalina

La settimana di La Promessa trame 12‑18 ottobre parte con Petra che affronta Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristobal. Petra teme che Teresa possa finire coinvolta in questioni delicate e non vuole che la ragazza si esponga a rischi inutili. Poco dopo, l’investigatore convoca Adriano, Martina e Alonso e lancia un’accusa che scuote tutti: Catalina starebbe guidando un gruppo di rivoluzionari con l’obiettivo di incitare i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti.

La notizia crea scompiglio nel palazzo e mette Catalina al centro di un nuovo vortice di sospetti. Intanto gli invitati entrano in chiesa, ma Angela tarda ad arrivare, alimentando tensioni e domande su ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Teresa nel mirino, Vera la affronta e Curro si isola lontano dal palazzo

Teresa vive una settimana complicata: le sue compagne la mettono nel mirino e la trattano con sospetto. Vera la affronta direttamente e la accusa di essere responsabile della partenza di Lope. La tensione cresce e Teresa si ritrova sola, costretta a difendersi da accuse che non si aspettava.

Nel frattempo, Curro vive isolato in una casetta lontano da La Promessa, smarrito e distante da tutto e da tutti. Il ragazzo sembra incapace di affrontare ciò che è successo e si rifugia nella solitudine, tagliando ogni legame con il palazzo. Il suo allontanamento diventa uno dei punti più intensi delle La Promessa trame 12‑18 ottobre, perché mostra quanto Curro sia provato e quanto il suo dolore stia influenzando ogni scelta.

Adriano confessa a Martina, Alonso vive ore dolorose e chiede a Margarita di restare

Adriano decide di parlare con Martina e le confessa di averla baciata intenzionalmente. La rivelazione apre nuovi scenari tra i due e mette Martina davanti a sentimenti che non aveva ancora chiarito. Nel frattempo, Alonso attraversa ore dolorose dopo il funerale. Il marchese è provato, fragile e incapace di nascondere ciò che sente. In questo momento difficile, Alonso chiede a Margarita di restare a La Promessa. Ha bisogno di sostegno e di una presenza che possa aiutarlo a superare ciò che sta vivendo. Questi momenti diventano centrali nelle La Promessa trame 12‑18 ottobre, perché mostrano quanto il dolore stia cambiando gli equilibri del palazzo.

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