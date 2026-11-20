Teatro a Manfredonia La Marca: “Il teatro è una scuola di presenza, questa stagione un messaggio di speranza”

Al “Dalla” questa sera parte “Sconfina” con il Giulio Cesare. La Marca: “Il teatro è una scuola di presenza, questa stagione un messaggio di speranza”

Al “Dalla” questa sera parte “Sconfina” con il Giulio Cesare. La Marca: “Il teatro è una scuola di presenza, questa stagione un messaggio di speranza”

Questa sera, a partire dalle ore 21.00, andrà in scena il primo spettacolo di “Sconfina”, la nuova stagione del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Ad aprire la stagione il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” per la regia di Marco Lorenzi.

In attesa che il sipario si alzi su questo nuovo anno a Teatro, l’intervento di Domenico La Marca, sindaco della Città di Manfredonia, sul culturale e politico della stagione “Sconfina”.

“Anche quest'anno la nostra stagione di teatrale non è soltanto un cartellone di spettacoli, ma un messaggio forte, carico di energia, che ci invita a rompere gli argini e a superare gli schemi che ci tengono fermi. È il coraggio di perdere di vista la riva conosciuta che permette di scoprire nuove terre.

In un tempo segnato dalla distrazione, in cui siamo più connessi al virtuale che in contatto con il reale, il teatro è una scuola di presenza: ci educa a stare con attenzione nello spazio e nel tempo in cui viviamo. Da sempre è anche strumento di crescita civile, luogo in cui socializzare, partecipare, conoscere e interagire.

A Manfredonia il teatro si è dimostrato in questi anni un laboratorio vivo di cittadinanza, capace di unire le generazioni e di generare legami forti. Sconfinare è, in fondo, una forma di resistenza: riconquistare la vicinanza perduta, riconoscersi nello sguardo dell'altro, ricomporre etica ed estetica.

Il teatro sveglia le coscienze. Ci permette di pensare, di porci domande, di immaginare e di ribellarci: non con la violenza, ma vincendo la rassegnazione e il fatalismo, rifiutando l'indifferenza verso ciò che è ingiusto e liberandoci dalle abitudini consolidate.

Lo raccontano i titoli del nostro cartellone. Antigone sconfina dalla legge degli uomini in nome della coscienza; Lisistrata, dai ruoli che la società assegna, per rivendicare la pace; Giulio Cesare ci interroga sul potere e sui limiti che nessuno dovrebbe oltrepassare. Con Arlecchino e i Paladini di Francia, il teatro popolare e l'epica cavalleresca ci ricordano che l'immaginazione non ha frontiere, e che le storie, da sempre, attraversano i confini del tempo e dello spazio.

Per questo “Sconfina” è un messaggio di speranza: ci chiede il coraggio di immaginare un futuro che ancora non vediamo, ma nel quale crediamo così tanto da iniziare a costruirlo”.