La manfredoniana Claudia Potenza protagonista della fiction "Una Finestra Vista Lago" Dal 24 Novembre in prima serata su Rai1

Claudia Potenza veste i panni di Agata Misfatti, una donna estroversa e dal cuore d'oro, sposata con il brigadiere Letterio Misfatti

Nata a Manfredonia, in Puglia, il 27 maggio 1981, Claudia Potenza torna ad affascinare il pubblico televisivo con il suo inconfondibile carisma mediterraneo. Fiera delle proprie origini e spesso descritta come l'incarnazione della bellezza del Sud, l'attrice pugliese si prepara a sbarcare nuovamente in prima serata.

Dagli esordi alla Mostra di Venezia La carriera di Claudia Potenza è il risultato di una solida formazione. Dopo aver lasciato la sua amata Manfredonia per studiare recitazione a Roma, ha iniziato a farsi le ossa in teatro. L'approdo sul piccolo schermo l'ha vista partecipare a serie televisive di grande successo come Distretto di Polizia, R.I.S. e la miniserie Puccini del 2009. Sul grande schermo ha partecipato a diverse pellicole, arrivando a calcare il prestigioso tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016 con il film Monte, esordio italiano del regista iraniano Amir Naderi.

Il nuovo ruolo in "Una Finestra Vista Lago"A partire dal 24 novembre, l'attrice sarà uno dei volti principali della nuova attesissima fiction di Rai 1, Una Finestra Vista Lago, tratta dai romanzi di Andrea Vitali. Nella serie, Claudia Potenza veste i panni di Agata Misfatti, una donna estroversa e dal cuore d'oro, sposata con il brigadiere Letterio Misfatti (interpretato da Domenico Centamore).

Il suo personaggio è fondamentale nelle dinamiche del racconto: sarà proprio Agata l'unica ad accogliere calorosamente la giovane protagonista Maristella (interpretata da Giulia D'Aloia), aiutandola a superare la "nostalgia del sole" e ad ambientarsi nella nebbiosa provincia. Un ruolo, quello di Agata, che porterà sullo schermo una profonda umanità, permettendo a Claudia Potenza di esplorare anche il lato più intimo del suo personaggio, alle prese con il desiderio di maternità e un rinnovato amore per il marito.