Kashmere, chi è il cantautore di Amici 26: età, carriera, Instagram e il legame con Pino D’Angiò

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Tra i nomi più sorprendenti della nuova classe di Amici 26 c’è Kashmere, un cantautore che arriva da Lugano con una storia musicale già ricca di incontri, premi e collaborazioni importanti. Ma chi è davvero Kashmere? Quanti anni ha? Qual è il suo vero nome? E come è nato il legame artistico con Pino D’Angiò che lo ha portato fino alla scuola di Maria De Filippi?

Chi è Kashmere: età, origini e vero nome del cantautore di Lugano

Kashmere, classe 2000, è un cantautore italo‑svizzero cresciuto a Lugano, dove vive e lavora. Il suo vero nome è Luigi Maglione. È ticinese di origine italiana e ha un percorso particolare: si laurea in filosofia, lavora in un negozio di vinili e costruisce la sua identità musicale circondato da dischi, ascolti e contaminazioni.

Nella sua biografia compare una frase che racconta molto del suo percorso: “Musicalmente Kashmere è il mio erede”, firmata da Pino D’Angiò, l’artista che lo ha accompagnato nella crescita musicale e che ha creduto nel suo talento fin dal primo ascolto.

La carriera di Kashmere: dai primi singoli al Premio Lunezia

Il percorso discografico di Kashmere inizia nel 2022 con i brani James Brown, Chi ti crederà più e Ammille. Nello stesso anno arriva tra i finalisti di Area Sanremo, iscritto per la Svizzera, e raggiunge le finali europee del Tour Music Fest a San Marino. La svolta arriva in modo quasi cinematografico: dopo un concerto, Kashmere lascia a Pino D’Angiò una pennetta con i suoi brani. Da quel gesto nasce una collaborazione intensa che porta a:

Sali sul treno (2023)

Paperina Qua Qua (2024)

la scrittura dei brani dell’EP postumo Funky Maestro (2024)

Nel 2025 arriva secondo a Castrocaro e vince il Premio Lunezia – Nuove Proposte con L’unica che può cambiare l’atmosfera, diventando il primo ticinese a ottenere una delle categorie principali del premio. Il brano, scritto in un solo giorno con Renato D’Amico, diventa nel 2026 il suo primo singolo con una multinazionale, BMG, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

Kashmere ad Amici 26: la maglia, il debutto e i suoi numeri

Nella registrazione dell’8 ottobre, Kashmere si presenta ad Amici 26 con un inedito e conquista subito la maglia, il primo passo verso il banco. Il suo ingresso porta nella scuola un artista già formato, con una scrittura personale e un’identità musicale che unisce funky, soul, pop e influenze vintage. I suoi numeri sui social raccontano una crescita costante dai 3.972 follower su TikTok ai 2.629 follower su Instagram (@kashmere_official).

La sua presenza ad Amici 26 promette una stagione ricca di musica, contaminazioni e una storia artistica che ha già dimostrato di avere radici profonde.