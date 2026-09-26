Javier Martinez ruggisce sui social: tirata in mezzo la sua cognata

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Javier Martinez sta ritrovando la popolarità dopo essere stato annunciato tra i concorrenti della seconda edizione di The 50 Italia, il reality show in onda nel 2027 su Amazon Prime Video. Poche ore fa il pallavolista ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Nella foto si vede l’ex gieffino argentino mentre si appresta a mangiare un piatto di pasta al sugo in un noto ristorante di Milano. Javier Martinez ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “Ma si può ancora fare un post con una sola foto? Buon appetito.” Il post ha suscitato la reazione dei suoi fans ma anche della cognata Mariana, che ha commentato in questo modo: “Puoi dire che hai una brava fotografa.”

Javier Martinez e la cognata attaccati dagli haters: interviene lui a gamba tesa

Il commento di Mariana ha scatenato la reazione dell’ex opposto della Terni volley academy, che ha risposto: “Brava signora“. Il dolce scambio social tra cognati è finito vittima di alcuni attacchi da parte degli haters. Comportamento che non è piaciuto per niente a Javier Martinez, che ha deciso d’intervenire a gamba tesa. Il compagno di Helena Prestes ha scritto contro un leone da tastiera: “La fotografa è la sorella rincogli*nita e tranquilla che del mio futuro me ne occupo io, coraggiosa che manco ti fai vedere e hai bisogno di un profilo falso per dire quello di cui non hai le palle di dire allo scoperto. Quindi chi ha le palle e chi no?”