Javier Martinez, retroscena su The 50 Italia: la segnalazione

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The 50 Italia sarà tra i programmi che torneranno nel 2027 su Amazon Prime Video. La piattaforma a pagamento ha deciso di rinnovare il reality show per una seconda stagione dopo il successo della prima. Tra i concorrenti del programma ci sarà Javier Martinez, conosciuto in Italia sia per la sua partecipazione al Grande fratello che per la sua storia d’amore con Helena Prestes. Anche l’uomo come la sua compagna ha deciso di mettersi in gioco a The 50 Italia. In queste ore, in rete circolano alcuni retroscena in merito all’esperienza del pallavolista argentino nel programma. Il portale Blasting News ha riportato che l’uomo non avrebbe ricambiato il segui a Dayane Mello, anche lei concorrente della seconda edizione del format.

Javier Martinez non ricambia il segui a Dayane Mello dopo The 50 Italia

Javier Martinez non ha ricambiato il segui a Dayane Mello dopo l’esperienza condivisa a The 50 Italia. Una mossa che ha lasciato un po’ stupiti i fans, considerando che la modella brasiliana è tra le migliori amiche di Helena Prestes. Molti utenti hanno iniziato a farsi delle domande su cosa possa essere successo tra i due nel reality show. Nel frattempo, altre indiscrezioni riportano che l’ex gieffino non avrebbe fatto pace con Lorenzo Spolverato come successo invece tra la sua compagna e Shaila Gatta in passato. I due non si sarebbero proprio calcolati anche a causa dell’uscita del milanese nelle prime fasi di The 50 italia che non ha permesso di approfondire il rapporto.