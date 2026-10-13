Javier Martinez e Helena Prestes, numeri record per la coppia: l’accaduto

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia. Nonostante siano passati due anni dalla loro partecipazione al Grande fratello, la modella e il pallavolista argentino continuano ad avere un grande seguito sui social. In queste ore, gli Helevier hanno ottenuto un nuovo successo social. Tutto è iniziato quando i due ex gieffini hanno pubblicato un video su Tiktok dove si sono finti genitori di un ragazzino adolescente rientrato in ritardo a casa in seguito ad una festa. Il siparietto con protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez è stato particolarmente apprezzato dal popolo social. In meno di 24 ore, il video ha ottenuto oltre 60 mila mi piace che sicuramente aumenteranno nel corso delle prossime ore.

Il nuovo video di Helena Prestes e Javier Martinez raggiunge 60 mila mi piace in nemmeno 24 ore

Il nuovo video degli Helevier ha raggiunto 60 mila mi piace su Tiktok in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione. Un nuovo successo per Helena Prestes e Javier Martinez che hanno dimostrato di essere riusciti a fidelizzare un nutrito numero di fans in seguito al loro percorso all’interno della casa del Grande fratello. In rete, i fans hanno fatto complimenti alla coppia per la loro nuova trovata come questo utente: “Sto ridendo da sola come una pazza con le lacrime agli occhi. Queste due personcine andrebbero clonate assolutamente. I più divertenti da sempre e per sempre”