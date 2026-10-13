Helena Prestes e Javier Martinez, prove di famiglia: cosa hanno fatto

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino stanno vivendo un periodo molto fortunato sia dal punto di vista sentimentale che professionale. In queste ore, gli Helevier sono tornati a far parlare di loro per un video pubblicato in rete. In particolare, l’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato un filmato su Tiktok dove lei e Javier Martinez si fingono genitori. Nel filmato compare la seguente didascalia: “facciamo finta di aver beccato nostro figlio adolescente uscire di nascosto alle tre di notte” mentre la coppia dà vita ad un siparietto divertente con un ragazzino immaginario.

Helena Prestes e Javier Martinez, genitori per finta

Prove di famiglia per Helena Prestes e Javier Martinez. I due si sono finiti genitori di un ragazzo adolescente per un video su Tiktok che in pochissimo tempo è diventato virale in rete. La coppia non ha mai fatto mistero che in futuro li piacerebbe formare una famiglia. Di recente, la modella brasiliana ha parlato dell’argomento nel corso di una diretta Twitch. In quell’occasione, la donna dichiarò le seguenti parole: “Io cucino, canto, dipingo, faccio l’uncinetto, sono insegnante di yoga, parlo cinque lingue, faccio paracadutismo e kitesurf. Probabilmente un giorno sarò mamma, lo spero tanto”

Siete due uragani di risate, con il talento incorporato e una comicità che fa scintille! 😂🔥🤣

Due attori pazzeschi, irresistibili, meravigliosi e completamente fuori di testa, talmente bravi da lasciare senza parole👏🧸🐎

Illegali😂https://t.co/R8EmcLJOiF#helevier #prestinez pic.twitter.com/37Drffm1ck — helejavi7 verafan. 🧸🐎 (@vanna3534) October 13, 2026