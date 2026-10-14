Javier Martinez e Helena Prestes nella bufera: il nuovo video divide il web

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate al Grande fratello. I due si sono conosciuti nel 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. Da qualche mese, la coppia convive a Lecco dopo una breve permanenza a Terni in Umbria dove lui ha giocato per un anno per la squadra locale. In queste ore, gli Helevier come si fanno chiamare in rete sono finiti al centro della bufera. Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha postato un nuovo contenuto insieme a Javier Martinez. La 36enne di San Paolo ha pubblicato un video su Tiktok in cui riprende il suo compagno mentre si trova sul wc, intento a fare i suoi bisogni. In esso, l’influencer dà vita ad un siparietto con l’ex pallavolista che ha diviso il web.

Il nuovo video di Helena Prestes e Javier Martinez divide il web

Il nuovo video degli Helevier ha scatenato il web. Helena Prestes ha ripreso il compagno mentre si trovava sulla tazza del wc all’interno della loro abitazione di Lecco. Il video ha suscitato le reazioni di tutto il web. Se il fandom Helevier ha preso le difese a spada tratta dei loro beniamini, altri hanno giudicato il video di cattivo gusto. Alcuni hanno scritto su X: “cosa non si fa per due visualizzazioni in più”, “ma fino a che punto?”, “voglio vedere come i loro fans giustificano questo schif*?”. Una polemica che è arrivata alla compagna di Javier Martinez, che ha deciso di cancellare il video avendo forse capito di aver condiviso un po’ troppo.