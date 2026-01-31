Incidente mortale sulla Cassia: scontro bus-auto

Un violento impatto frontale si è verificato questa mattina sulla via Cassia, nel tratto tra il chilometro 59 e 60, in territorio di Capranica, nel viterbese. Lo scontro ha coinvolto un pullman di lin...

Un violento impatto frontale si è verificato questa mattina sulla via Cassia, nel tratto tra il chilometro 59 e 60, in territorio di Capranica, nel viterbese. Lo scontro ha coinvolto un pullman di linea e un'Alfa Romeo, causando la morte di un uomo e il ferimento grave di altre due persone.

La dinamica dell'incidente

L'impatto è avvenuto alle prime luci del mattino lungo la strada statale 2. La vittima, una guardia giurata di trentanove anni che stava rientrando dal turno di lavoro, è deceduta sul colpo. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Due passeggeri del pullman sono stati trasportati in codice rosso presso l'ospedale più vicino.

Traffico in tilt e interventi

Le squadre dell'Anas hanno immediatamente chiuso il tratto interessato in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Il traffico è rimasto completamente bloccato per ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. La circolazione, come comunicato, rimarrà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Indagini sulle cause

I carabinieri della stazione di Capranica stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora in corso di accertamento. Non si esclude un colpo di sonno o un malore del conducente della vettura.