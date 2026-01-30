Tragedia sulla Palermo-Agrigento: tre morti nello scontro

Una tragedia si è consumata questa mattina sulla strada statale Palermo-Agrigento, dove uno scontro frontale tra un camion e un'automedica ha causato la morte di tre persone. Le vittime sono due opera...

Una tragedia si è consumata questa mattina sulla strada statale Palermo-Agrigento, dove uno scontro frontale tra un camion e un'automedica ha causato la morte di tre persone. Le vittime sono due operatori sanitari della Madonie Soccorso e una paziente anziana che stavano trasportando per una seduta di dialisi.

La dinamica dell'incidente

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe, nei pressi di un viadotto. L'automedica stava trasportando Giovanna Oddo, 95 anni, quando per cause ancora da accertare si è trovata sulla traiettoria di un mezzo pesante. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo agli occupanti del veicolo sanitario. I due soccorritori deceduti sono Gaspare Lo Giudice, 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, entrambi dipendenti della cooperativa che gestisce il servizio di trasporto sanitario nella zona.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi, i carabinieri e altri equipaggi del 118. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il dolore delle comunità

La notizia ha sconvolto le comunità di provenienza delle vittime. Il sindaco di Campofelice di Roccella ha proclamato il lutto cittadino in memoria dei due sanitari. "Erano professionisti stimati e amati da tutti", ha dichiarato il primo cittadino. Anche la famiglia della paziente ha espresso il proprio cordoglio per la perdita dei soccorritori.

La sicurezza stradale in Sicilia

Questo ennesimo incidente mortale riaccende il dibattito sulla sicurezza della rete stradale siciliana e sulla necessità di interventi urgenti per ridurre il numero di vittime sulle strade dell'isola.