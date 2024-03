Il paradiso delle signore Vittorio Conti uscirà dalla scena per primo

Vittorio Conti sorprenderà l fan e uscirà dalla scena per primo. Chi è il famoso personaggio del Paradiso delle signore? Lo interpreta Alessandro Tersigni, ha partecipato a varie soap, oltre a programmi come: I Cesaroni, Un Medico in Famiglia, Le tre rose di Eva. “Il paradiso delle signore” lo ha portato al successo, ha interpretato un personaggio chiave nella trama.

Il paradiso delle signore e Vittorio Conti, amati dai fan della fascia pomeridiana delle trasmissioni tv

Il Paradiso delle Signore è una delle soap più amate dai telespettatori italiani. Rai 1 la trasmette dall’8 dicembre 2015 e sta ancora andando alla grande. La soap è in modo vago ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola.

LEGGI ANCHE: Everywhere I Go, anticipazioni puntate e finale: Selin e Demir

La location è Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta, un negozio chiamato “Paradiso delle signore” è veramente esistito all’epoca. Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, sembra abbia lasciato il cast per dedicarsi ad altri progetti professionali. Lui stesso ha dichiarato di “voler sperimentare nuovi ruoli e di non voler essere “etichettato” come il volto di Vittorio Conti”.

Importante la sua storia d’amore con Marta, finita da tempo

C’è chi attribuisce la sua rinuncia alla perdita del suo appeal per il pubblico. Per altri, l’abbandono della soap è stata una mossa narrativa per dare una grande svolta alla soap. La dipartita di Conti potrebbe portare a un conflitto tra le Veneri e il nuovo direttore del Paradiso un nuovo amore per Marta.

Vittorio Conti è tra i personaggi è più amati dal pubblico e la sua assenza potrebbe portare a un calo di ascolti. I fan della soap si stanno preparando all’addio e si legge sui social. “Sarà dura andare avanti senza Vittorio”, “Era il personaggio che mi piaceva di più”. Tuttavia l’assenza di Vittorio Conti potrebbe essere solo temporanea. “Forse Tersigni tornerà in futuro”, ha scritto un fan.