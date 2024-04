Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio 2024

L’attesa è finalmente finita: è giunto il momento di gettare uno sguardo al ricco palinsesto che Disney+ ha in serbo per il nuovo mese. Le prossime settimane saranno un tripudio di avventure, emozioni e intrighi, con titoli altamente attesi pronti a catturare l’immaginazione degli spettatori di tutto il mondo.

DOCTOR WHO

Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio attende gli spettatori con “Doctor Who”. Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday, a bordo del TARDIS, un’astronave camuffata da cabina telefonica della polizia, affrontano avventure epiche, dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza ai mondi futuri devastati dalla guerra. Sullo schermo di Disney+, a partire dall’11 maggio, gli appassionati potranno immergersi in questa travolgente serie, con un nuovo episodio in arrivo ogni settimana.

LET IT BE

Un ritorno al passato musicale avviene con “Let It Be”, il film dei Beatles restaurato con cura dal team di Peter Jackson. Uscito nel tumultuoso maggio del 1970, il film offre uno sguardo senza tempo sulla leggendaria band. Con nuove immagini e una colonna sonora rimasterizzata, “Let It Be” attinge dalla stessa tecnologia di successo utilizzata per la docuserie “The Beatles: Get Back”. Disponibile su Disney+ dall’8 maggio, questo capolavoro musicale promette di catturare nuovamente il cuore degli spettatori.

THE BEACH BOYS

Un’immersione nella storia della musica continua con “The Beach Boys”. Attraverso filmati d’archivio e interviste esclusive, gli spettatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino la leggendaria band. Diretto da Frank Marshall e Thom Zimny, questo documentario offre uno sguardo intimo sulla vita e la musica dei Beach Boys, arricchito dalla voce dei membri della band stessa. In arrivo su Disney+ il 24 maggio, un’esperienza musicale da non perdere.

STATION 19

Le emozioni e le sfide dei vigili del fuoco di Seattle prendono vita in “Station 19”. Prodotta da ABC Signature e ideata dai creatori di serie iconiche come “Grey’s Anatomy”, la serie offre un’avventura carica di tensione e solidarietà. Gli spettatori italiani potranno seguire le vicende della settima stagione su Disney+ a partire dal 9 maggio.

FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS

I giochi di potere e tradimento prendono forma in “Feud: Capote Vs. The Swans”. Attraverso una narrazione avvincente, la serie rivela i retroscena di una delle più grandi rivalità della storia letteraria. Disponibile in streaming esclusivamente su Disney+ a partire dal 15 maggio, questa serie promette di catturare l’attenzione degli spettatori con la sua trama intricata e le performance avvincenti.

STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE

Una nuova avventura nell’universo di Star Wars prende il via con “Star Wars: Tales of the Empire”. In questa serie animata in sei episodi, gli spettatori saranno trasportati nel cuore dell’Impero Galattico, seguendo le vicende di due eroi destinati a cambiare il corso della storia. Con voci originali di talento e una trama avvincente, questa serie debutta su Disney+ il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.

THE KARDASHIANS S5

La famiglia più famosa della televisione torna con una nuova serie esclusiva su Disney+. “The Kardashians” offre uno sguardo intimo sulla vita delle celebrità più discusse del momento, con episodi carichi di emozioni e rivelazioni. In arrivo dal 23 maggio, questa serie promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo con la sua narrazione avvincente e la sua autenticità.

SHARDLAKE

Un giallo avvincente ambientato nell’Inghilterra del 1536 arriva su Disney+ con “Shardlake”. Basato sui romanzi di successo di C.J. Sansom, questa serie promette intrighi, misteri e colpi di scena mozzafiato. Disponibile con tutti gli episodi già dal 1° maggio, questa serie è un’imperdibile aggiunta al catalogo di Disney+.

MONSTERS & CO. LA SERIE – LAVORI IN CORSO! S2

Il divertimento continua con la seconda stagione di “Monsters & Co. La Serie – Lavori in Corso!”. Con Tylor Tuskmon e Val alle prese con nuove sfide e avventure, questa serie promette di far sorridere gli spettatori di tutte le età. Tutti gli episodi saranno disponibili su Disney+ a partire dal 5 maggio, per un’esplosione di divertimento e risate.

Con un’ampia gamma di contenuti, Disney+ continua a offrire ai suoi abbonati un’esperienza di intrattenimento senza pari. Dall’avventura spaziale alla musica iconica, passando per dramma e mistero, c’è qualcosa per tutti nel calendario di maggio 2024.