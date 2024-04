Il Paradiso delle Signore 8 chiude, chi tornerà nella nona stagione?

Il Paradiso delle Signore 8 chiude, l’ultimo episodio verrà trasmesso venerdì 3 maggio 2024, con la speranza che ogni singola storia trovi un epilogo. Da molti anni la fiction attira telespettatori, con un debutto in prima serata. Passata quindi nel daytime, con una location nel grande magazzino milanese degli anni ’60, stile vintage, ha mostrato i cambiamenti dell’epoca e le varie evoluzioni.

Il Paradiso delle Signore 8 chiude, chi ci sarà nella nona stagione?

Abbiamo assistito a colpi di scena inaspettati, intrighi, amori e tradimenti, come possiamo salutare i protagonisti, senza ricordare almeno qualche loro azione? Le anticipazioni mostreranno, al centro della scena: Elvira, Tullio e Salvatore. La Venere riceverà un anello e la proposta di matrimonio da Tullio, non proverà entusiasmo e reagirà male.

Elvira non vorrà sposare Tullio, non accetterà il suo anello e chiuderà il fidanzamento. Gallo, padre della Venere, non sarà contento, la scelta della figlia non è gradita e con lei si confronterà accesamente, Tanto che Elvira si trasferirà a casa delle ragazze.

Elvira ha un sostegno dalle colleghe e Salvatore

Il barista è innamorato di lei, ed è felice che la Venere abbia rotto con il banchiere. Ora può dichiararle il suo amore. Elvira e Salvo, tempo addietro, hanno partecipato in coppia alla gara di ballo, scoprendo di avere molte cose in comune.

La commessa prova del sentimento per il barista e si è liberata dalle imposizioni dell’ex fidanzato, intente vivere un amore diverso. Salvo si è sempre dimostrato attento e gentile con lei e questo potrebbe convincerla a dare una possibilità al giovane.

Cosa succederà dopo il tanto agognato finale di stagione

Le riprese per la nuova stagione inizieranno verso fine maggio, le nuove puntate della nona stagione andranno in onda a settembre. Dopo il finale di stagione la Rai ci sorprenderà: manderà in onda le repliche della seconda stagione della tanto amata serie tv. Una sorpresa che sarà molto apprezzata dai fan della tv soap!

Dal 6 maggio 2024 partono le repliche della seconda stagione della tanto amata serie tv. Torneremo alle origini, gli episodi andranno verranno trasmessi alle ore 16 su Rai 1. Rivedremo infatti alcuni dei personaggi amati della tv soap, come Teresa e Pietro, i due personaggi interpretati rispettivamente da Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Una delle love story più amate dai fan della serie e che finalmente tornerà per qualche settimana sul piccolo schermo.

Oltre a loro ci sarà anche il ritorno di tantissimi altri personaggi, come Andreina, Anna e Federica. La stagione andrà in onda per 5 settimane, dal lunedì al sabato, fino al finale della seconda stagione previsto per il 31 maggio.