Il Paradiso delle Signore, protagonista rivela: “Mi sono sentita frustrata e infelice”

Il 3 maggio segnerà la chiusura della stagione di una delle soap più amate del panorama televisivo italiano: Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo, una delle protagoniste, Nicoletta Di Bisceglie, meglio conosciuta come Rosa Camilli, si è aperta in un’intervista esclusiva sulle pagine del settimanale Tele Sette, rivelando i motivi che l’hanno spinta a intraprendere la carriera di attrice.

“Per anni ho coltivato la mia passione per la danza classica, ma poco prima di diplomarmi ho iniziato a sentirmi frustrata e infelice”, ha confessato Nicoletta. A quel punto, ha preso una pausa e si è trasferita a Londra, dove ha svolto diversi lavori per mantenersi. È stato durante questo periodo di riflessione che è nata la sua passione per la recitazione.

“Dopo aver meditato sulle mie passioni, ho deciso di seguire il mio sogno e ho intrapreso gli studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Quella crisi è diventata un’opportunità di crescita”, ha aggiunto.

Il Paradiso delle Signore, Nicoletta Di Bisceglie: una vita tra danza e passione per l’arte drammatica

Interpretare un personaggio ambientato in un’epoca passata può essere una sfida per un attore, soprattutto se non ha vissuto personalmente quel periodo. Nicoletta, nata nel 1996, ha affrontato questa sfida preparandosi a fondo per il ruolo di Rosa Camilli ne Il Paradiso delle Signore.

“Studiare le donne degli anni Settanta, con le loro lotte e le loro conquiste, è stato essenziale per comprendere il contesto sociale e storico in cui vive il mio personaggio”, ha spiegato Nicoletta. “Ho lavorato anche sulla fisicità del personaggio, cercando di trasmettere determinazione e tenacia”.

Lavorare su Il Paradiso delle Signore è stato un’esperienza appagante per Nicoletta, che ha trovato nel progetto non solo un ambiente frenetico e veloce, ma anche un luogo di apprendimento e crescita professionale.

“Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno”, ha raccontato l’attrice. “Il mio personaggio, Rosa, è arrivato a Milano dopo essere stata licenziata e ha creato forti legami con Salvatore e Marcello. Anche con le Veneri, abbiamo un bel rapporto e ci motiviamo a studiare e crescere come donne”.

Con il suo impegno e la sua passione, Nicoletta Di Bisceglie continua a stupire il pubblico con la sua brillante interpretazione di Rosa Camilli, aggiungendo un tocco di autenticità e profondità a Il Paradiso delle Signore.