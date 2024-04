Amici, ufficializzate date di semifinale e finale: come cambia il calendario

L’attesissimo talent show Amici di Maria De Filippi ha aggiornato il suo calendario ufficiale, annunciando le date delle tanto attese semifinali e finali. Questa modifica è stata resa necessaria per evitare sovrapposizioni con altri eventi televisivi di rilievo.

La semifinale, inizialmente prevista per sabato 11 maggio, è stata spostata al giorno successivo, domenica 12 maggio, per non entrare in conflitto con la finale dell’Eurovision Song Contest 2024, che sarà trasmessa su Rai Uno. Questa decisione è stata presa per garantire un’ottima visibilità ad entrambi gli eventi e per evitare dispersione degli ascolti.

La finale del talent, invece, confermata per sabato 18 maggio, seguirà la consueta formula delle edizioni precedenti, con la proclamazione del vincitore o della vincitrice in diretta. Rispetto alle altre puntate, che vengono registrate in anticipo, sia la semifinale che la finale saranno trasmesse in diretta per coinvolgere al massimo il pubblico e creare un’atmosfera carica di emozioni.

Ecco un riassunto delle prossime date da segnare in agenda per non perdere neanche un momento del talent show:

Sabato 4 maggio: settima puntata (non in diretta)

Domenica 12 maggio: ottava puntata – semifinale (non in diretta)

Sabato 18 maggio: nona puntata – Finale (in diretta)

Ma chi sono i concorrenti ancora in gara? Quindici allievi hanno superato la fase Serale, ma solo sette di loro continueranno a contendersi la vittoria finale. Nella sezione canto sono rimasti Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano e Martina Giovanni, mentre nella categoria ballo Dustin Taylor e Marisol. Purtroppo, sei danzatori e due musicisti non sono riusciti a superare la selezione e sono stati eliminati.

Con queste nuove date e con i talentuosi concorrenti ancora in lizza, Amici di Maria De Filippi promette di regalare emozioni e spettacolo fino all’ultimo istante.