Isola dei famosi 2024 anticipazioni 29 aprile: nuovi problemi per Vladimir Luxuria

Oggi 29 andrà in onda in prima visione tv una nuova puntata dell‘Isola dei famosi 2024 dove accadranno numerosi colpi di scena. In particolare, Vladimir Luxuria dovrà affrontare un’ennesima complicazione. Cinque concorrenti hanno già deciso di ritirarsi dal reality show. Non un buon presagio per la produzione che sta assistendo a un fuggi fuggi generale dall’Isola dei famosi 2024. L’ultimo che ha abbandonato la trasmissione è Pietro Fanelli che svelerà i motivi per il quale ha deciso di ritirarsi. Senza i protagonisti più discussi Vladimir dovrà faticare tantissimo per tenere a galla un programma già arrivato al capolinea. Pietro sarebbe stato probabilmente cacciato dalla produzione visto le continue affermazioni irrispettose nei confronti dello staff, della conduttrice, del pubblico e degli opinionisti.

Isola dei famosi 2024 anticipazioni: nottata complicata per i naufraghi

Le anticipazioni dell’Isola dei famosi 2024 rivelano che verrà rivelato il naufrago che dovrà abbandonare per sempre questa edizione sfortunata del programma. Attualmente al televoto ci sono Susanna, Sonny, Daniele, Khady e Joe. Nel frattempo, su Play Espinada si è battuta una forte pioggia che ha reso complicata la nottata dei naufraghi. Infatti, si sono alzati a vicenda per proteggere il fuoco dalla pioggia. La convivenza inoltre è stata messa a dura prova a causa di uno screzio nato quando Rosanna ha colpito Greta con un sacco. Tutti temi che verranno approfonditi nel corso della puntata di stasera 29 aprile del reality show.