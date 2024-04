Uomini e Donne, Pierpaolo Siano ha già dimenticato Ida Platano?

L’attuale stagione di Uomini e Donne sta per concludersi. Il trono di Ida Platano sembra essere arrivato al capolinea. La parrucchiera bresciana ha vissuto delle registrazioni non per niente semplici. All’inizio, la donna ha dovuto fare i conti con una nuova segnalazione arrivata su Mario Cusitore per poi vedere l’abbandono di Pierpaolo Siano. Quest’ultimo ha deciso di lasciare Uomini e Donne dopo averla accusata di aver preso in giro lui e tutti i fan. In questo modo, Ida Platano potrebbe lasciare il programma senza fare una scelta dopo essere rimasta senza corteggiatore. Questo pomeriggio si terrà una nuova registrazione dove si capirà quale decisione prenderà la tronista.

Uomini e Donne: Pierpaolo Siano beccato con una ragazza dopo Ida Platano

Nel frattempo, Pierpaolo Siano sta facendo molto parlare di sé. Il corteggiatore di Uomini e Donne è stato taggato in alcune storie su Instagram da una ragazza che mostra la città di Bergamo e una rosa poggiata sul tavolo di un ristorante. Un’immagine che non è passata inosservata, tanto che molti utenti si stanno chiedendo se l’uomo abbia già dimenticato Ida Platano con un’altra donna. Al momento, però, si tratta solo di una segnalazione visto che potrebbe esserci soltanto un rapporto d’amicizia tra Pierpaolo e la giovane. Per sapere cosa succederà bisognerà attendere le nuove anticipazioni del dating show in uscita stasera con la nuova registrazione.