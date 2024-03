Everywhere I Go, anticipazioni puntate e finale: Selin e Demir

Mediaset Infinity, dal primo giorno di marzo 2024 ha reso disponibile un’altra serie turca, dal titolo

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore. Il tema è proprio il nobile sentimento che alimenta i cuori. Her Yerde si chiama originariamente e racconta una storia d’amore.

Everywhere I Go, Selin e Demir i protagonisti

Selin e Demir sono i due protagonisti della love story. Si trova nella piattaforma di streaming di Mediaset gratuitamente. La serie è ottenuta dall’adattamento libero di Just You. Si tratta di 23 episodi che in Italia vengono ripartiti in 75. La serie taiwanese Just You ed è stata trasmessa nel 2019.

La protagonista femminile della serie TV turca Everywhere I Go – Coincidenze d’amore è Selin, una ragazza ambiziosa in cerca di un’abitazione. Demir è il protagonista maschile, un uomo d’affari che ha trascorso un anno all’estero.

Demir torna a Istanbul per vivere nella dimora in cui è cresciuto

I due scopriranno di essere entrambi proprietari dell’abitazione e così dovranno vivere insieme. Tra di loro non ci sarà un buon rapporto, tuttavia ma con il tempo la situazione inizierà a prendere un’altra piega. Selin inizia a lavorare per l’azienda Artemim, il cui capo è proprio Demir.



Selin resta bloccata una notte nella villa e cerca di conoscere meglio Eylul, a cui si avvicina. Burak, invece, affronta Demir, il quale sta per perdere tutto e si organizza per portare via Selin. Il suo piano, però, trova un ostacolo inaspettato.

Furkan Andic e Aybüke Pusat sono i protagonisti. Il pubblico italiano di Mediaset Infinity ha conosciuto Aybüke Pusat con Dreams and Realities – La forza dei sogni. Nel cast troviamo anche Ali Yagci (che era Osman in Daydreamer) nei panni di Burak Yangel, figlio del titolare dello studio di architettura di Selin, Aslihan Malbora è Ayda Akman una ingegnere di talento.