Inaugurata a Roseto Valfortore la prima area per gli amici a quattro zampe

Inaugurata nel fine settimana a Roseto Valfortore la prima area per cani dove sono presenti attrezzi adatti al gioco e allo sgambamento dei nostri amici. Il taglio del nastro è avvenuto nello spazio creato in Via degli Scultori (località Paduli), dove si trova il campo sportivo.



L’iniziativa è stata promossa dell’Amministrazione Comunale e realizzata dai soci della Consulta Anziani di Roseto Valfortore. L’area cani è dotata di un cerchio pneumo, sbarra a varie altezze, ponte alto, pedana basculante e slalom.



“Finalmente un’area interamente dedicata ai nostri amici a 4 zampe, dove potranno stare in libertà, senza guinzaglio ma sotto vigile supervisione dei loro padroni, i quali dovranno scrupolosamente rispettare il regolamento per l’utilizzo” – ha dichiarato il primo cittadino Lucilla Parisi – “Un ringraziamento doveroso inoltre va fatto alla nostra Consulta Anziani, ai nostri “diversamente giovani” che con la loro energia, il loro dinamismo, le loro capacità, la loro trascinante voglia di fare e il loro incondizionato amore per il paese, sono una importante e fondamentale risorsa per l’intera comunità ed un essenziale supporto all’amministrazione stessa”

DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE

Il tutto ha inizio da un’idea dell’amministrazione comunale di voler fornire alla comunità un altro servizio di urbanizzazione.

Individuata l’area per la sua realizzazione e stilato il preventivo dei materiali necessari per la costruzione dello stesso, la cifra si aggirava intorno ai € 20.000,00.

Alla notizia del suddetto preventivo, la Consulta Anziani si è offerta volontariamente, e a titolo gratuito, di realizzare l’opera, riducendo notevolmente il suo costo di oltre un terzo del totale e consegnando alla comunità un impianto unico nel suo genere.