Un Posto al Sole anticipazioni, clamorosi ritorno nel cast

Nella soap Un Posto al Sole le anticipazioni annunciano tre grandi ritorni nel cast, il primo personaggio di cui parleremo non si vedeva da parecchio tempo. Mentre nei palinsesti televisivi si leggono grandi programmazioni e novità, nella soap di Posillipo assaporeremo un famoso protagonista e la sua bravura.

Di chi si tratta e che accadrà?

Un Posto al Sole tutti i giorni su Rai 3 dal 1996

Grandi novità che provengono dal set di Un Posto al Sole sembra stiano per dilettare il pubblico. A quanto pare, presto il pubblico vedrà il ritorno di uno dei personaggi più discussi nella trama della soap. Molti personaggi, attori e attrici hanno preso parte al cast, ricoprendo ruoli di diverso tipo, in trent’anni di programmazione.

C’è chi vediamo ancora e sono presenti fin dal primo episodio e abbiamo assistito ad addii. Gli attori Michelangelo Tommaso e Miriam Candurro, ovvero Filippo e Serena nella soap, hanno reso noto il ritorno di tre personaggi inaspettati. Niente è ancora ufficiale, chi rivedremo?

Sono attesi tre ritorni nelle prossime puntate di Un posto al sole

Miriam Candurro ha pubblicato una Storia sul suo profilo Instagram in cui anticipa ciò che vedremo, nelle prossime puntate di Un posto al sole. L’attrice, che si dice torni, era sul set della soap opera in un momento in cui si vede Erik Tonelli, nell’interpretazione di Leonardo Arena. Miriam ha messo in scena un siparietto simpatico con Michelangelo Tommaso ed Erik Tonelli con la scritta “spoiler” per far capire che presto rivedremo Leonardo, che manca dall’anno 2021, quando aveva lasciato Napoli per disintossicarsi.

Claudia Costa, interpretata da Giada Desideri, tornerà in piena regola all’interno delle trame di Un Posto al Sole. I personaggi, soprattutto quello di Alberto Palladini, visto il loro passato subiranno notevoli cambiamenti. Il terzo personaggio sarà Alice, a cui darà vita la giovane attrice Fabiola Balestriere. La ragazza, a quanto pare partirà con la Nonna Marina Giordano e Roberto Ferri per un viaggio in Corea del Sud e Thailandia.