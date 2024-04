Beautiful anticipazioni dal 6 al 12 maggio: Steffy perde la ragione con Bill, ecco perché

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse da lunedì 6 a domenica 12 maggio sui teleschermi di Canale 5. Li andrà a trovare Sheila in carcere dove le assicurerà che trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre. Finn, intanto, apparirà sconvolto quando capirà che Bill ha preso le parti di sua madre. Proprio quest’ultima confiderà al magnate di voler avere una storia con lui. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il vicecapo Baker informerà la famiglia Forrester di aver bisogno di una testimonianza per affidare Sheila alla giustizia. Steffy e FInn entreranno in confusione visto che non saprà se testimoniare contro la criminale e rischiare di mandare Taylor in prigione oppure accettare che ritorni libera.

Beautiful anticipazioni: Steffy si scaglia come una furia contro Bill

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Katie e Carter appariranno sempre più vicini, tanto da baciarsi. Brooke e Taylor, invece, saranno concordi sul fatto che Sheila meriti di restare per sempre in galera. Ma ecco, che Bill ricatterà Steffy e Finn. Proprio quest’ultimo si rifiuterà di deporre contro sua madre cedendo al ricatto del magnate. Alla fine, Sheila tornerà libera davanti agli occhi inorriditi di Steffy e FInn che pregheranno il giudice di ripensarci. La coppia poco dopo avrà una brutta sorpresa. I due infatti apprenderanno che Bill aveva corrotto il giudice per far uscire Sheila di prigione. Una visione che sconvolgerà Steffy, la quale si scaglierà come una furia contro il magnate.