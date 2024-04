Grande successo per Orchidays a Mattinata

TUTTI PAZZI PER LE ORCHIDEE DI MATTINATA



GRANDE SUCCESSO PER ORCHIDAYS: HOTEL E RISTORANTI SOLD OUT

Boom di turisti durante il Festival:

oltre due mila presenze agli eventi serali,

un migliaio i curiosi che hanno partecipato alle escursioni

Il sindaco: “Un successo inaspettato. Già a

lavoro per la terza edizione”

Mattinata si consacra la capitale delle orchidee spontanee. Lo confermano i numeri della seconda edizione di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata” il Festival che, dal 24 al 28 aprile, ha attirato migliaia di turisti da ogni parte del mondo per ammirare la fioritura delle varietà di fiori piccoli e misteriosi. La città garganica è un paradiso botanico a cielo aperto, su tutto il territorio fioriscono 60 delle 93 varietà di orchidee spontanee del Gargano. Oltre mille gli appassionati e i curiosi che hanno partecipato nei cinque giorni di “Orchidays” alle escursioni green fra i luoghi più suggestivi del territorio all’insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale. Non solo fiori nei giorni del Festival ma anche eventi serali con musica, spettacoli, degustazioni, laboratori e attività ludiche dedicati ai bambini che hanno registrato 500 persone per ogni serata. Grande novità di quest’anno è stata l’esperienza del volo in mongolfiera con oltre 400 persone che hanno potuto godere il panorama mozzafiato del Gargano alle prime luci dell’alba. Sold out le strutture ricettive e le attività ristorative. E poi la mostra d’arte con l’esposizione di gigantografie di orchidee, momenti di confronto fra istituzioni ed esperti del settore e degustazioni food e beverage tipiche del territorio a cura degli operatori del settore enogastronomico locale e del presidio Slow Food.

“Quando abbiamo immaginato Orchidays non pensavamo di raggiungere risultati come questi” ha detto Michele Bisceglia, sindaco del Comune di Mattinata, annunciando la terza edizione del Festival nel 2025. “È un evento in cui abbiamo sempre creduto. L’obiettivo è quello di generare interesse e sensibilità nelle nuove generazioni affinché tutelino la bellezza e il patrimonio naturalistico e culturale. Siamo già a lavoro per tutta la programmazione turistica, abbiamo scelto di non accontentarci mai”.

Il Festival, organizzato dalla società di eventi Studio360, rientra nella strategia turistica dell’amministrazione comunale volta a promuovere la città non solo durante il periodo estivo ma tutto l’anno e lo fa con una proposta turistica sempre più mirata alla destagionalizzazione. Anzi, “extra-stagionalizzazione”. Non più e soltanto, quindi, destinazione per una vacanza al mare, ma anche centro culturale di primo piano per l’intera regione Puglia.

“La città è stata presa d’assalto e le attività commerciali ci hanno riportato la loro soddisfazione” ha detto Paolo Valente, assessore all’industria turistica del Comune di Mattinata. “La promessa per il prossimo anno è di tornare con una nuova proposta sempre più qualificata e partecipata”.

“Quella di Orchidays è una sfida che abbiamo voluto lanciare – spiega Pasquale Caputi di Studio360 – per proporre una tipologia di evento alternativo, capace di conquistare sia i mattinatesi che i turisti. Questa seconda edizione, ancor più della prima, ci ha dato conferma che la strada è quella giusta. L’entusiasmo dei partecipanti, la loro soddisfazione, è la miglior risposta che potessimo avere. Mattinata e le sue orchidee sono finite in prima pagina e in diretta tv nazionale, conquistando un pubblico di appassionati ma anche di curiosi, di grandi e di piccoli”.