Foggia Festival Sport Story “Il pallone è uguale per tutti”: torna il Foggia Festival Sport Story

Dal 24 al 28 novembre l’undicesima edizione della manifestazione dedicata al racconto sportivo

“Il pallone è uguale per tutti”: torna il Foggia Festival Sport Story

Dal 24 al 28 novembre l’undicesima edizione della manifestazione dedicata al racconto sportivo

Quattro ospiti per esplorare il rapporto tra calcio, potere, politica, tifo e narrazione

A Giorgio Porrà il Premio alla carriera

Il pallone dovrebbe essere uguale per tutti. Almeno in teoria. Perché se il calcio è una passione popolare, un linguaggio universale capace di attraversare generazioni e confini, è anche un mondo nel quale si intrecciano interessi economici, potere politico, strategie di consenso e profonde disuguaglianze. Una contraddizione che attraversa il gioco più amato e seguito al mondo e che sarà al centro dell'undicesima edizione del Foggia Festival Sport Story, in programma dal 24 al 28 novembre con il titolo «Il pallone è uguale per tutti».

Una domanda, più che un'affermazione, che prende in prestito il linguaggio della giustizia per trasformarlo in una provocazione calcistica. Quanto è davvero uguale quel pallone quando entrano in gioco gli interessi delle proprietà, le risorse economiche delle società, il peso della politica e le dinamiche del tifo? E cosa resta della dimensione più autentica e popolare di questo sport, quella fatta di appartenenza, passione e condivisione?

È attorno a queste domande che si sviluppa il programma dell'undicesima edizione del Festival, che quest'anno sceglie di guardare al calcio da prospettive diverse, per indagarne le contraddizioni e le trasformazioni. Da una parte il rapporto con il potere, con gli interessi economici e finanziari, le proprietà dei club, le influenze della politica e le dinamiche che condizionano gli equilibri del sistema calcistico; dall'altra il tifo, espressione di una passione popolare che attraversa identità, appartenenze e generazioni, ma che può diventare anche strumento di consenso e occasione di speculazione. E poi il racconto, perché il calcio non è soltanto ciò che accade sul terreno di gioco ma anche ciò che viene narrato, interpretato e tramandato attraverso il giornalismo, la letteratura e i linguaggi della comunicazione. Tre dimensioni strettamente intrecciate, attraverso le quali il Festival proverà a interrogarsi su quanto il pallone sia davvero uguale per tutti e su cosa rimanga, oggi, della sua originaria e irrinunciabile natura popolare.

Il Festival è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria Ubik e dalla Piccola Compagnia Impertinente, in collaborazione con la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, una collaborazione che negli anni ha contribuito a consolidare un appuntamento capace di esplorare lo sport oltre il risultato agonistico, riconoscendone il valore come fenomeno culturale e sociale.

Ad aprire l'undicesima edizione, martedì 24 novembre alle 18.30, negli spazi della Biblioteca “La Magna Capitana”, sarà Giorgio Porrà, al quale sarà conferito il Premio alla carriera. Giornalista e caporedattore di Sky Sport, cagliaritano, Porrà è una delle firme più autorevoli e riconoscibili del giornalismo sportivo italiano.

Dopo gli esordi nelle emittenti sarde e l'esperienza a Telepiù, ha costruito una lunga carriera televisiva distinguendosi per uno stile narrativo colto, originale e lontano dai codici tradizionali della cronaca sportiva. Con programmi come Lo Sciagurato Egidio, Profili, Italia-Germania 4-3 e L'uomo della domenica ha saputo trasformare il racconto del calcio in un viaggio attraverso la storia, la letteratura, il cinema e la cultura, restituendo centralità alle storie e alla dimensione umana dei protagonisti. Una sensibilità narrativa che ha trovato ulteriore espressione anche in Sogni di gloria – Racconti di sport.

A condurre l'incontro sarà il giornalista Pino Autunno. A seguire, si terrà la cerimonia di consegna dei volumi al Fondo di Letteratura Sportiva, istituito dalla Fondazione dei Monti Uniti presso la Biblioteca “La Magna Capitana”, un patrimonio librario pensato per promuovere e custodire la cultura sportiva e il suo racconto.

Il programma proseguirà giovedì 26 novembre, alle 19 al Piccolo Teatro Impertinente, con Luca Pisapia, autore di Il calcio è potere (Einaudi, 2026), un libro che si inserisce pienamente nel tema di questa edizione, indagando i rapporti tra il mondo del pallone, gli interessi economici e le dinamiche del potere. A condurre l'incontro sarà il giornalista Michele Carelli.

Venerdì 27 novembre, sempre alle 19, sarà la volta di Michele Bitossi, che presenterà E se poi guarisco? (66thand2nd, 2026), in un incontro condotto dal giornalista Enrico Ciccarelli. Il sottotitolo è già molto indicativo: Viaggio sentimentale di un tifoso in crisi. Bitossi, infatti, parte da un'esperienza personale: dopo quarant'anni di calcio vissuti come una fede assoluta, durante una partita della sua squadra del cuore si scopre improvvisamente annoiato, svuotato, incapace persino di aspettare il fischio finale. È l'inizio di una crisi di appartenenza, una sorta di burnout sentimentale. L'autore incontrerà inoltre gli studenti dell'I.T.E.T. “Blaise Pascal” sabato 28 novembre alle 10.15, per un'intervista curata da “Il sottosopra”.

A chiudere la manifestazione, sabato 28 novembre alle 19, sarà Ramon Usall con Futbolitica (66thand2nd, 2026), un viaggio nel rapporto tra calcio e politica, condotto dal giornalista Fulvio Di Giuseppe. Il volume di Usall non si limita a raccontare le ingerenze della politica nel calcio ma mostra come le squadre siano diventate, nel corso della storia, espressione di identità collettive, appartenenze nazionali, rivendicazioni sociali e conflitti politici. Con storie molto interessanti: dal Barcellona simbolo dell'identità catalana all'Athletic Bilbao e alla sua appartenenza basca, dal Celtic di Glasgow alle squadre legate alla resistenza contro le dittature, fino al calcio utilizzato come strumento di propaganda dai regimi autoritari. Il libro attraversa la Guerra fredda, le lotte anticoloniali, i conflitti balcanici e le vicende politiche di numerosi Paesi.

Gli appuntamenti saranno arricchiti dalle incursioni teatrali curate dalla Piccola Compagnia Impertinente, che intrecceranno il racconto letterario con quello scenico, offrendo ulteriori chiavi di lettura e interpretazione.

«Con il titolo di quest'anno abbiamo voluto porre una domanda che va ben oltre il calcio – dichiara Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti –. Il pallone è davvero uguale per tutti? Il calcio continua a essere una straordinaria passione collettiva, un fenomeno capace di unire persone e generazioni, ma intorno a esso gravitano interessi economici, politici e finanziari che spesso ne condizionano le dinamiche. Ci interessa esplorare proprio questa contraddizione, senza perdere di vista ciò che rende il calcio uno sport così amato: la sua dimensione popolare, il senso di appartenenza, le emozioni e le storie che riesce a generare. Il Festival è un'occasione per guardare allo sport con maggiore consapevolezza, attraverso la cultura, il giornalismo e la letteratura. E il Fondo di Letteratura Sportiva, che continua ad arricchirsi, rappresenta un investimento concreto della Fondazione affinché queste storie possano essere conservate, conosciute e tramandate, soprattutto alle nuove generazioni».

Quattro giornate di incontri per interrogarsi su ciò che accade dentro e fuori dal campo, tra passioni autentiche e interessi, racconto sportivo e narrazione del potere. Perché il calcio può essere un gioco uguale per tutti, ma capire chi ne determina le regole, chi ne detiene il potere e chi continua semplicemente ad amarlo è forse il modo migliore per raccontarlo.

Luca Pisapia

Nato a Milano nel 1977, è giornalista e scrittore. Ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, per la quale è stato corrispondente da Londra, Il Fatto Quotidiano e Internazionale. Attualmente scrive di calcio, società e politica per il manifesto ed è redattore di Valori.it. Nei suoi lavori indaga il calcio come fenomeno sociale, economico e culturale, intrecciando sport, politica e critica del sistema. Tra i suoi libri Uccidi Paul Breitner, L'ultimo hombre vertical e Fare gol non serve a niente. Nel 2026 pubblica per Einaudi Il calcio è potere.

Michele Bitossi

Nato a Torino nel 1975 e laureato in Lettere moderne, vive a Genova. È uno dei protagonisti della scena musicale indipendente italiana, prima come frontman dei Laghisecchi e dei Numero6, poi con il progetto solista Mezzala e con il proprio nome. Accanto all'attività musicale, coltiva la scrittura e la narrazione: nel 2024 realizza per RaiPlay Sound il podcast Prendo la sciarpa e vengo da te, dedicato al mondo del tifo calcistico. Nel 2025 pubblica il suo primo romanzo, Ma io quasi quasi, per Accento, inserito tra le proposte del Premio Strega. Nel 2026 torna al tema della passione sportiva con E se poi guarisco? (66thand2nd).

Ramon Usall

Nato a Barcellona nel 1977, è laureato in Sociologia all'Universitat Autònoma de Barcelona e dottore di ricerca in Storia all'Universitat de Lleida. Insegna Scienze sociali e svolge attività di ricerca sul rapporto tra sport, storia, politica e società. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui Nació, RAC1, L'Esportiu de Catalunya e Sàpiens, per le quali approfondisce soprattutto le relazioni tra calcio e politica. È autore di diversi saggi, tra cui Futbol per la llibertat, vincitore del Premio Josep Vallverdú, e Futbolítica. Històries de clubs políticament singulars, opera dedicata alle vicende delle società calcistiche che hanno rappresentato identità politiche, sociali e nazionali.