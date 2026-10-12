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Il Mondo che non c’è, il nuovo libro di Girolamo Papagni che racconta anche Manfredonia, Siponto e Monte Sant’Angelo

Il Mondo che non c’è è un romanzo ambientato nel 2500: un gruppo di persone immagina un futuro senza confini e disuguaglianze. Tra incontri, emergenze e scelte collettive, la storia affronta il valore del lavoro, l’accesso all’acqua, la solidarietà e la possibilità di costruire una società più giusta.

Le parole dell’autore Girolamo Papagni

Mi chiamo Girolamo Papagni, sono nato a San Giovanni Rotondo, cresciuto a Manfredonia e vivo a Imola. Oggi sono in pensione e mi dedico alla scrittura.

Vi propongo una segnalazione culturale del mio romanzo, che racconta anche Manfredonia, Siponto e Monte Sant’Angelo. Sono cresciuto a Manfredonia e il legame con il Gargano attraversa la storia.

Sul mio sito trovate la presentazione del libro, le copertine, le edizioni disponibili su Amazon e altri materiali di approfondimento. È disponibile anche un video musicale ispirato al romanzo, con musica e voci realizzate con strumenti di intelligenza artificiale.