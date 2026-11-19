Fratel Biagio Il grande sogno di Fratel Biagio percorrendo la strada del Santo del Gargano

Il grande sogno di Fratel Biagio percorrendo la strada del Santo del Gargano. di Claudio Castriotta

Sì, fratel Biagio Conte è passato da San Giovanni Rotondo, anche se non negli ultimi mesi della sua vita (quando era ormai gravemente malato a Palermo, dove si è spento il 12 gennaio 2023), bensì durante i suoi lunghi pellegrinaggi a piedi attraverso l'Italia. ​

Il suo passaggio sul Gargano risale al periodo tra il 2014 e il 2016 — in particolare nel 2016, anno in cui percorse a piedi il Sud Italia portando una croce di legno sulle spalle verso Roma per consegnare un messaggio di pace e speranza a Papa Francesco: ​La sosta a Casa Sollievo della Sofferenza: Secondo le testimonianze locali raccolte a San Giovanni Rotondo dopo la sua scomparsa, in quell'occasione fratel Biagio bussò con grande semplicità alla porta del convento presso Casa Sollievo della Sofferenza, chiedendo soltanto un po' di pane e una coperta.

​Il legame con Padre Pio: Il missionario laico palermitano nutriva una profonda devozione verso il Santo di Pietrelcina, definendolo «una figura preziosa che sento nel cuore e che è sempre presente nella mia vita» e raccontando di essersi sentito accompagnato da lui fin dagli inizi della sua opera accanto agli ultimi. ​Negli ultimi anni prima della morte, invece, l'aggravarsi del tumore al colon gli impedì di intraprendere altri viaggi, portandolo a trascorrere l'ultimo periodo della sua vita nella Missione di Speranza e Carità a Palermo.

di Claudio Castriotta



