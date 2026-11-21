Centro Commerciale del Gargano
Il Centro Gargano compie 21 anni
Il Centro Gargano compie 21 anni e vogliamo festeggiare insieme a voi!
A cura di Ilsipontino
21 novembre 2026 08:18
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21 ANNI DI EMOZIONI, SORRISI E TANTE BELLE STORIE!
Il Centro Gargano compie 21 anni e vogliamo festeggiare insieme a voi!
Domenica 29 novembre preparati a un pomeriggio di musica, energia e divertimento con DJ set e animazione per una festa tutta da vivere!
Start ore 17:30
E poi tutti pronti per il momento più atteso: il grande taglio della nostra torta gigante!
21 anni sono un traguardo speciale e il regalo più bello è festeggiarli insieme a voi!
Non prendere impegni: la festa è al Centro Gargano!