Centro Commerciale del Gargano Il Centro Gargano compie 21 anni

Il Centro Gargano compie 21 anni e vogliamo festeggiare insieme a voi!

21 ANNI DI EMOZIONI, SORRISI E TANTE BELLE STORIE!

Il Centro Gargano compie 21 anni e vogliamo festeggiare insieme a voi!

Domenica 29 novembre preparati a un pomeriggio di musica, energia e divertimento con DJ set e animazione per una festa tutta da vivere!

Start ore 17:30

E poi tutti pronti per il momento più atteso: il grande taglio della nostra torta gigante!

21 anni sono un traguardo speciale e il regalo più bello è festeggiarli insieme a voi!

Non prendere impegni: la festa è al Centro Gargano!