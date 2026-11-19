A Manfredonia
I progressi della medicina nell’ambito delle patologie oncologiche
I progressi della medicina nell’ambito delle patologie oncologiche
A cura di Ilsipontino
19 novembre 2026 11:09
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Domani, alle ore 18.30, presso il salone del Circolo Unione, ospiteremo Paolo Girotti, direttore della struttura complessa di chirurgia toraco-polmonare, presso la Casa Sollievo della Sofferenza.
Egli illustrera’ le terapie innovative oggi disponibili e le connesse possibilità’ d’accesso alle stesse, da parte dei pazienti del nostro territorio.
Il relatore possiede competenze assai elevate, maturate nel corso di decenni, vissuti all’estero al fianco dei più illustri chirurghi toracici ed addominali europei.
La partecipazione è libera, come di consueto.
Il presidente del Circolo Unione
Ugo Galli