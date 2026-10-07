Helena Prestes torna in televisione? Il post che incuriosisce i fans

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Helena Prestes continua a far notizia. La modella brasiliana sta vivendo un momento molto importante della sua carriera professionale, che ha preso il volo in seguito all’esperienza avvenuta nel 2024 al Grande fratello. In queste ore, la 36enne di San Paolo ha incuriosito i suoi fans con un post che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. Helena Prestes ha postato una storia dove ha scritto il seguente messaggio: “Completamente distrutta dalla giornata infinita di oggi. Quando una registrazione doveva finire alle 13 ma finisce alle 18.. Niente yoga e palestra.”

Helena Prestes avrebbe registrato un nuovo programma

Le parole di Helena Prestes hanno incuriosito i fans. Molti utenti hanno ipotizzato che la modella brasiliana potrebbe tornare presto in televisione dopo aver notato che nel messaggio ha usato la parola “registrazione.” La donna avrebbe registrato un programma che la vedrà protagonista prossimamente. Nel frattempo, l’ex gieffina è finita sotto accusa a causa di una mossa social. La donna ha tolto dei segui su Instagram che hanno fatto molto chiacchierare la rete. Una polemica che ha portato la 36enne ad intervenire sui social per spiegare i motivi dietro la sua scelta.