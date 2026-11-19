GTA 6 è finalmente uscito: la storia di Grand Theft Auto dal 1997 a oggi

GTA 6 è finalmente disponibile: ripercorriamo la storia di Grand Theft Auto dal 1997 a oggi, tra evoluzione grafica, personaggi e rivoluzioni di Rockstar.

Dopo quasi tredici anni dall'uscita del quinto capitolo, Grand Theft Auto VI è arrivato ufficialmente sul mercato. Un viaggio lungo quasi trent'anni, iniziato con una visuale dall'alto e una grafica essenziale, che ha trasformato GTA in una delle saghe più importanti della storia dei videogiochi. Dai primi inseguimenti nelle città bidimensionali alla Vice City iperrealistica del nuovo capitolo: ecco come è cambiato il gioco di Rockstar.



È arrivato il giorno che milioni di appassionati aspettavano da anni. GTA 6, ovvero Grand Theft Auto VI, è ufficialmente disponibile da giovedì 19 novembre 2026. Un'uscita che rappresenta molto più del lancio di un nuovo videogioco: è il ritorno di uno dei marchi più importanti dell'intrattenimento mondiale, capace di attraversare generazioni di console e di conquistare un pubblico che va ben oltre quello tradizionale dei gamer.



Per capire la portata di questo appuntamento bisogna tornare indietro di quasi trent'anni, quando il primo Grand Theft Auto arrivò sul mercato con una grafica bidimensionale e una visuale dall'alto. Da allora la serie ha attraversato rivoluzioni tecnologiche, cambiamenti di prospettiva, nuove città e protagonisti diventati iconici. Il passaggio alla grafica tridimensionale, l'introduzione di mondi sempre più vasti e la possibilità di vivere storie con più personaggi hanno trasformato GTA in un punto di riferimento per l'intero settore.



Oggi, con il sesto capitolo, Rockstar Games porta questa esperienza a un nuovo livello. Il ritorno a Vice City, una nuova coppia di protagonisti e un mondo aperto ricchissimo di dettagli segnano l'inizio di un'altra fase. Ma come siamo arrivati fin qui?



GTA 1, il primo capitolo nel 1997: tutto comincia con una visuale dall'alto





La storia di Grand Theft Auto comincia nel 1997, quando il primo capitolo viene pubblicato da BMG Interactive e sviluppato dallo studio scozzese DMA Design, che in seguito sarebbe diventato parte della storia di Rockstar.



Il gioco, inizialmente disponibile su PC e successivamente su PlayStation, era profondamente diverso da quello che conosciamo oggi. La visuale era dall'alto, le automobili erano rappresentate da piccoli modelli bidimensionali e le città apparivano come mappe attraversabili liberamente. Non c'erano i dettagli realistici degli episodi moderni, ma era già presente l'elemento destinato a diventare il marchio di fabbrica della serie: la libertà di muoversi in un ambiente urbano, rubare automobili, affrontare missioni e scegliere come comportarsi.



Le ambientazioni erano tre: Liberty City, San Andreas e Vice City. Nomi che sarebbero tornati negli episodi successivi, diventando alcuni dei luoghi più riconoscibili dell'universo GTA.



Nel 1999 arrivò Grand Theft Auto 2, che mantenne la visuale dall'alto ma introdusse una maggiore interazione con le gang e un sistema di rispetto legato ai rapporti con le diverse organizzazioni criminali. Nello stesso anno venne pubblicata anche l'espansione Grand Theft Auto: London 1969, che trasferiva l'azione nella capitale britannica.



GTA III, nel 2001 arriva la rivoluzione tridimensionale





Il vero punto di svolta arriva nel 2001 con Grand Theft Auto III. Per la prima volta la serie abbandona la prospettiva dall'alto e porta il giocatore all'interno di un mondo completamente tridimensionale.



L'ambientazione è Liberty City, una metropoli immaginaria ispirata a New York. Le strade, gli edifici, le automobili e i personaggi vengono rappresentati in 3D e possono essere osservati da una prospettiva molto più vicina a quella di una persona reale.



È una rivoluzione per il franchise e per il genere open world. Il giocatore non osserva più la città dall'esterno, ma può attraversarla, esplorarla e viverla direttamente. Le missioni si integrano in un ambiente urbano che continua a esistere anche quando non si sta seguendo la storia principale.



Con GTA III si consolidano anche elementi destinati a diventare fondamentali: le stazioni radio, la colonna sonora, i dialoghi, le attività secondarie e la possibilità di allontanarsi dalle missioni per esplorare liberamente.



Il protagonista è Claude, personaggio silenzioso coinvolto in una rete di tradimenti e criminalità. Il successo del gioco dimostra che un mondo aperto tridimensionale può diventare il centro di un'esperienza narrativa complessa.



GTA Vice City e San Andreas: il mondo diventa più grande





Nel 2002 arriva Grand Theft Auto: Vice City, uno degli episodi più amati dai fan. Rockstar sceglie di riportare i giocatori negli anni Ottanta, in una città ispirata a Miami, tra palme, spiagge, locali notturni, colori accesi e musica dell'epoca.



Il protagonista è Tommy Vercetti, interpretato vocalmente da Ray Liotta. Per la prima volta il personaggio principale ha una caratterizzazione particolarmente riconoscibile anche attraverso la voce, mentre la città diventa parte integrante dell'identità del gioco.



Dal punto di vista grafico, Vice City migliora quanto visto in GTA III, con ambientazioni più ricche, una maggiore varietà di edifici e un'atmosfera fortemente caratterizzata.



Due anni dopo, nel 2004, arriva Grand Theft Auto: San Andreas. È un altro passaggio fondamentale: la mappa diventa molto più estesa e comprende tre grandi città, Los Santos, San Fierro e Las Venturas, oltre a zone rurali, deserti e montagne.



Il protagonista è Carl Johnson, conosciuto come CJ, che torna a Los Santos dopo la morte della madre e si ritrova coinvolto nelle vicende della propria famiglia e della gang di appartenenza.



San Andreas introduce numerose possibilità di personalizzazione. È possibile modificare l'aspetto fisico del protagonista, allenarlo, cambiare abbigliamento e sviluppare determinate abilità. La città non è più soltanto uno spazio da attraversare, ma un ambiente nel quale il personaggio può evolversi.



GTA IV, nel 2008 il realismo diventa protagonista





Dopo il successo dei capitoli ambientati a Vice City e San Andreas, nel 2008 Rockstar pubblica Grand Theft Auto IV, segnando un ulteriore salto tecnologico.



Il gioco porta i giocatori in una nuova versione di Liberty City, ancora una volta ispirata a New York, ma questa volta con un livello di realismo molto più elevato. Il motore grafico RAGE permette di migliorare illuminazione, animazioni, fisica degli oggetti e comportamento dei personaggi.



Le automobili reagiscono agli urti in maniera più credibile, i movimenti dei protagonisti risultano più naturali e gli ambienti sono caratterizzati da una maggiore complessità.



Il protagonista è Niko Bellic, un immigrato dell'Europa orientale arrivato negli Stati Uniti alla ricerca di una nuova vita. La sua storia è più cupa e realistica rispetto a quella di molti predecessori e affronta temi come immigrazione, criminalità, ambizione e disillusione.



Con GTA IV la serie dimostra di poter raccontare anche storie più mature, senza rinunciare alla satira sociale e all'umorismo nero che l'hanno sempre contraddistinta.



GTA V, nel 2013 arriva il capitolo dei tre protagonisti





Nel settembre 2013 debutta Grand Theft Auto V, un capitolo destinato a diventare uno dei videogiochi più venduti e longevi della storia.



L'ambientazione è Los Santos, una città ispirata a Los Angeles, inserita in una mappa che comprende anche campagne, montagne, deserti e zone costiere.



La grande novità riguarda i protagonisti. Per la prima volta il giocatore può alternare tre personaggi principali: Michael De Santa, ex rapinatore che cerca di vivere una vita tranquilla; Franklin Clinton, giovane ambizioso che vuole uscire da un ambiente difficile; e Trevor Philips, criminale imprevedibile e violento.



La possibilità di passare da un personaggio all'altro durante la storia rappresenta una delle innovazioni più importanti del franchise.



Anche dal punto di vista grafico GTA V segna un passo avanti significativo. Il mondo è più dettagliato, la gestione delle luci e delle ombre è migliorata e le animazioni risultano più fluide. Le successive versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC, fino agli aggiornamenti per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, hanno ulteriormente migliorato la resa visiva.



Ma il vero segreto della longevità del quinto capitolo è anche GTA Online. La modalità multiplayer permette agli utenti di creare il proprio personaggio, esplorare Los Santos insieme ad altri giocatori, partecipare a rapine, acquistare proprietà, guidare veicoli e prendere parte a numerose attività.



Il successo è enorme: GTA V ha superato i 230 milioni di copie vendute, secondo i dati riportati da The Verge, diventando uno dei videogiochi più venduti di sempre.



GTA 6, il ritorno a Vice City e la nuova rivoluzione grafica





Dopo tredici anni dal quinto capitolo, il 19 novembre 2026 arriva finalmente Grand Theft Auto VI. L'attesa è stata accompagnata da rinvii, indiscrezioni, anticipazioni e una quantità enorme di discussioni tra gli appassionati.



Rockstar riporta il pubblico a Vice City, ma questa volta l'ambientazione è inserita nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida. Non si tratta semplicemente di una riproposizione della città già conosciuta nel 2002: il mondo è stato ricostruito con un livello di dettaglio completamente nuovo.



I protagonisti sono Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia di criminali coinvolta in una vicenda che mescola relazioni sentimentali, rapine e una cospirazione criminale. La possibilità di seguire entrambi i personaggi rappresenta un'evoluzione dell'idea introdotta con GTA V.



La grafica è uno degli aspetti che attirano maggiormente l'attenzione. Le immagini mostrano ambientazioni estremamente dettagliate, vegetazione, acqua, illuminazione, riflessi e animazioni dei personaggi molto più sofisticati rispetto ai capitoli precedenti.



Non è soltanto una questione di risoluzione o di texture più definite. Il salto riguarda soprattutto la quantità di elementi che contribuiscono a rendere credibile il mondo di gioco.



La città appare popolata da migliaia di persone, con attività e situazioni che possono svilupparsi anche al di fuori delle missioni principali. Ci sono locali, centri commerciali, palestre, spiagge, attività sportive, negozi e numerose possibilità di esplorazione.



Le prime recensioni internazionali hanno sottolineato proprio la ricchezza dell'ambiente virtuale e la profondità dell'esperienza. The Guardian ha descritto Leonida come un mondo estremamente dettagliato, nel quale le attività disponibili vanno ben oltre le tradizionali missioni criminali.



Come è cambiata la grafica di GTA dal 1997 al 2026



L'evoluzione grafica di Grand Theft Auto racconta quasi trent'anni di trasformazioni dell'industria videoludica. Ogni capitolo ha introdotto innovazioni legate alle possibilità tecnologiche delle console e dei computer dell'epoca.





1997 – GTA: visuale dall'alto, grafica bidimensionale e città rappresentate attraverso ambientazioni essenziali.



1999 – GTA 2: stessa prospettiva, ma maggiore definizione degli ambienti e un sistema di interazione più articolato.



2001 – GTA III: passaggio alla grafica tridimensionale e alla visuale in terza persona.



2002 – Vice City: ambientazioni più ricche, colori caratteristici e maggiore identità visiva.



2004 – San Andreas: mappe più estese, ambienti differenti e una maggiore varietà di personaggi e animazioni.



2008 – GTA IV: fisica più realistica, animazioni avanzate e illuminazione migliorata grazie al motore RAGE.



2013 – GTA V: mondo aperto molto più dettagliato, tre protagonisti e una maggiore complessità degli ambienti.



2026 – GTA VI: un livello di realismo visivo e di dettaglio ambientale che punta a rendere il mondo virtuale ancora più vivo e credibile.



La trasformazione è evidente: quello che nel 1997 era un insieme di strade osservate dall'alto è diventato un universo digitale nel quale ogni quartiere, personaggio e ambiente contribuisce alla costruzione dell'esperienza.



GTA 6 è disponibile su PlayStation e Xbox: quando arriva su PC?



Al momento del lancio, GTA VI è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Rockstar non ha indicato una data ufficiale per una versione PC.



La scelta di partire dalle console segue una strategia già adottata con altri capitoli della serie, che in passato sono arrivati su computer in un secondo momento.



Un altro elemento da seguire riguarda il futuro di GTA Online. L'esperienza multiplayer ha avuto un ruolo decisivo nella longevità di GTA V, ma il lancio del sesto capitolo è concentrato innanzitutto sulla nuova avventura. Le tempistiche e le caratteristiche di un'eventuale componente online dedicata dovranno essere chiarite da Rockstar.



Perché GTA è diventato un fenomeno mondiale



Il successo di Grand Theft Auto non dipende soltanto dalla possibilità di guidare automobili, completare missioni o esplorare città virtuali. Nel corso degli anni la serie è diventata anche uno strumento di satira della società contemporanea.



Attraverso radio, pubblicità inventate, programmi televisivi, personaggi e situazioni paradossali, Rockstar ha raccontato le contraddizioni del mondo moderno prendendo di mira politica, consumismo, criminalità, spettacolo e cultura pop.



Ogni episodio ha fotografato, attraverso la caricatura, un periodo storico e una determinata realtà sociale. Vice City ha rappresentato l'eccesso degli anni Ottanta, San Andreas ha raccontato le tensioni delle periferie americane degli anni Novanta, mentre GTA V ha costruito una satira della società dello spettacolo, del denaro e dell'ossessione per il successo.



Con GTA VI questa tradizione arriva nell'era dei social network, della viralità e dell'immagine digitale. Un contesto che offre a Rockstar nuovi spunti per raccontare il presente.



Dopo quasi trent'anni, Grand Theft Auto continua dunque a evolversi senza perdere la propria identità. Dal piccolo mondo bidimensionale del 1997 alla vastità di Leonida nel 2026, il filo conduttore resta lo stesso: offrire ai giocatori una città da esplorare, una storia da vivere e una libertà d'azione che ha cambiato il modo di intendere i videogiochi.



