Grande fratello vip, Valeria Marini innamorata di un gieffino: la confessione

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Valeria Marini è tra le concorrenti della nuova edizione del Grande fratello vip. La showgirl stellare ha deciso di riprovare l’esperienza all’interno del reality show dopo essere stata ospite della scorsa stagione vinta da Alessandra Mussolini. In queste ore, la donna sta facendo molto parlare per delle dichiarazioni che ha rilasciato dentro la Casa. Valeria Marini ha confidato di avere un debole per un gieffino del Grande fratello vip. La donna ha dichiarato durante una conversazione con Alex Belli all’interno della sauna: “hanno puntato su questa cosa tra Piera e Roncaccia, ci vorrebbe un’altra cosa che potrebbe essere me e Giacomo. Io l’ho detto dall’inizio che manca il sesso.”

Grande fratello vip, Valeria Marini ha un debole per Giacomo Gallani

La showgirl stellare ha dimostrato di avere un debole per Giacomo Gallani. La donna ha elogiato le qualità e la bellezza del modello romano, con il quale nel corso dell’ultima diretta del Grande fratello aveva ballato sulle note di Waka waka, il brano di successo di Shakira. Una vicinanza, quella tra i due gieffini, che si è ancora più accorciata nelle ultime ore. Valeria Marini ha baciato in bocca il gieffino nel corso di un nuovo ballo che verrà presentato in occasione della nuova puntata del reality show. Nascerà l’amore tra i due? Staremo a vedere…