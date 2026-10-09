Grande fratello vip, Moreno si scusa in diretta con Guendalina: la reazione di lei

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Il Grande fratello vip è appena andato in onda con una nuova puntata sui teleschermi di Canale 5. La diretta del reality show ha visto protagonisti Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Ilary Blasi ha chiamato l’influencer romana in super led dove ha voluto parlare dello scontro avuto con l’ex inviato di Striscia La notizia. La donna è apparsa parecchio risentita nei confronti dell’uomo, reo di averle dato della poco di buono in diretta tv. Ilary Blasi ha quindi sorpreso la donna mostrandole un video messaggio in cui il concorrente del Grande fratello vip ha voluto farle le scuse pubbliche. Nel filmato, l’uomo dichiara le seguenti parole: “Non capivo i motivi di rabbia di Guendalina, poi ho capito che ci si riferiva a una frase che era stata detta nel confessionale. Una frase inopportuna nei confronti delle donne e nei confronti di lei, che merita il massimo rispetto. Quella frase è finita in un montaggio, mi dispiace. Le donne possono avere qualsiasi comportamento e io spero che il racconto di qualsiasi comportamento abbia all’interno di questa casa un registro rispettoso”.

Grande fratello vip, la reazione di Guendalina alle scuse pubbliche di Moreno

Nel corso dell’ultima diretta del Grande fratello vip, Moreno Morello si è scusato pubblicamente con Guendalina Tavassi. Le scuse dell’uomo non sembrano aver particolarmente convinto la donna, che ha dichiarato di accettarle solo parzialmente. La donna ha sostenuto che l’ex inviato di Striscia La Notizia avrebbe potuto scusarsi nel corso delle giornate passate all’interno del reality show invece della diretta. I due riusciranno a sotterrare l’ascia di guerra? Non resta che attendere..