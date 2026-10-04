Grande Fratello Vip, sondaggio televoto 5 ottobre: Federica domina la classifica, Moreno rischia

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Il Grande Fratello Vip si avvicina alla puntata del 5 ottobre con un televoto che sta già accendendo il web. La sfida coinvolge quattro concorrenti molto esposti nelle dinamiche della Casa: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Il sondaggio online, aggiornato al 3 ottobre, mostra una tendenza chiara: le tre “donne alpha” della nona edizione dominano le preferenze, mentre Moreno scivola all’ultimo posto. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero in testa e chi rischia di diventare il nuovo candidato all’eliminazione?

Federica Morello guida il sondaggio: Marina e Guendalina inseguono

Il sondaggio pubblicato da GF Forum Free e ripreso da Blasting News fotografa una situazione molto netta: Federica Morello è la più votata con il 32,84% delle preferenze . La concorrente, spesso al centro delle dinamiche della Casa, conquista la prima posizione grazie a un mix di carattere, esposizione e discussioni che l’hanno resa una delle protagoniste più commentate della settimana.

Subito dietro si posiziona Marina La Rosa, che raccoglie il 29,03% dei voti. Marina continua a essere una figura forte, capace di dividere il pubblico ma anche di attirare sostegno grazie alla sua personalità diretta e alle interazioni con gli altri vipponi.

Al terzo posto troviamo Guendalina Tavassi, che ottiene il 25,42%. Nonostante le discussioni accese con Valeria, Jonathan e Federica, Guendalina resta una delle concorrenti più seguite e commentate, e il suo percorso continua a generare interesse e sostegno online.

Le tre donne, insieme, dominano il televoto e sembrano destinate a salvarsi senza troppi problemi.

Moreno Morello ultimo: solo il 12,71% dei voti e rischio candidatura all’eliminazione nel Grande Fratello Vip

La situazione cambia radicalmente per Moreno Morello, che nel sondaggio raccoglie appena il 12,71% delle preferenze . Il pubblico, almeno online, non sembra premiarlo: il suo percorso nella Casa è meno centrale rispetto a quello delle tre concorrenti in testa, e questo si riflette nelle votazioni.

Secondo le rilevazioni di MondoTV24, anche altri sondaggi confermano la stessa tendenza: Moreno resta il meno votato e rischia seriamente di diventare il secondo candidato all’eliminazione, affiancando Giancarlo Danto, già finito in nomination dopo la puntata del 2 ottobre .

Il televoto non è eliminatorio, ma il concorrente meno votato entrerà nella lista dei possibili usciti della puntata di venerdì 9 ottobre. Al momento, la posizione di Moreno appare la più fragile.

Le dinamiche della sesta puntata: scontri, emozioni e nuove tensioni

La sesta puntata del GF Vip ha alimentato ulteriormente le tensioni che ora si riflettono nel sondaggio. Guendalina ha affrontato un triplo scontro con Valeria, Jonathan e Federica, salvo poi ritrovare un momento di serenità grazie all’abbraccio con la figlia Chloe. Piera Meloni ha vissuto una serata emotiva dopo la lettera del fidanzato Gian Marco, che ha riaperto dubbi e fragilità nel suo rapporto con Roncaccia. Durante le nomination palesi, Cesara Buonamici ha sorpreso tutti indicando i concorrenti che considera “comodini”: Giacomo, Varsi e Andreas, giudicati poco incisivi nelle dinamiche della Casa .

Questi momenti hanno influenzato il clima generale e, inevitabilmente, anche le preferenze del pubblico.