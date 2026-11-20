Grande Fratello Vip, sondaggi televoto del 23 novembre Grande Fratello Vip, sondaggi televoto del 23 novembre: Federica vola, Varsi e Piera a rischio eliminazione

I sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip del 23 novembre vedono Federica Morello nettamente favorita. Alessandro Varsi e Piera Meloni si contendono la permanenza nella Casa.

La semifinale del Grande Fratello Vip si avvicina e cresce l'attesa per il verdetto del televoto che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa a pochi passi dalla finale. In nomination ci sono Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni, tre concorrenti che si giocano una permanenza fondamentale nel reality. Secondo i primi sondaggi online, però, la situazione sembrerebbe già delineata, con una concorrente nettamente avanti rispetto agli altri due sfidanti.

Mentre il pubblico continua a votare, le rilevazioni non ufficiali mostrano una chiara preferenza per una delle protagoniste di questa edizione. Chi è il concorrente favorito dai sondaggi? Chi rischia maggiormente di lasciare il Grande Fratello Vip? E cosa potrebbe accadere durante la semifinale del 23 novembre?

Federica Morello domina i sondaggi online

A pochi giorni dalla chiusura del televoto, Federica Morello risulta la concorrente più votata nei principali sondaggi non ufficiali dedicati al reality.

La gieffina supera il 62% delle preferenze, staccando nettamente gli altri due nominati. Un risultato che la renderebbe, almeno sulla carta, la concorrente più vicina alla salvezza e alla conquista di un posto nelle fasi decisive del programma.

I sondaggi continuano a premiare Federica, confermando un consenso che nelle ultime settimane sembra essersi consolidato sempre di più tra gli appassionati del reality.

Alessandro Varsi e Piera Meloni si contendono la permanenza

La vera sfida sembrerebbe riguardare Alessandro Varsi e Piera Meloni, entrambi distanti dalla leader del televoto.

Secondo i dati raccolti dai sondaggi online, Varsi occuperebbe attualmente la seconda posizione con una percentuale compresa tra il 24% e il 35%, mentre Piera si troverebbe in ultima posizione con percentuali che oscillano tra il 13% e il 22%.

Nonostante il vantaggio di Alessandro, il risultato resta ancora aperto. Il televoto ufficiale del programma potrebbe infatti ribaltare gli equilibri emersi dalle rilevazioni sul web, soprattutto considerando che la distanza tra i due concorrenti non appare ancora definitiva.

Semifinale decisiva verso la finale del Grande Fratello Vip

La puntata del 23 novembre rappresenterà uno snodo fondamentale per il reality di Canale 5. Oltre all'eliminazione prevista dal televoto tra Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni, potrebbero arrivare nuovi meccanismi destinati a definire la composizione della finale.

Alcuni concorrenti hanno già conquistato un posto tra i finalisti, mentre altri dovranno superare le ultime sfide prima del gran finale. Proprio per questo motivo la semifinale si preannuncia ricca di colpi di scena, nomination e decisioni che potrebbero cambiare il destino degli inquilini ancora in gara.

Se i sondaggi dovessero essere confermati, Federica Morello sembrerebbe ormai vicina alla salvezza, mentre tra Alessandro Varsi e Piera Meloni potrebbe consumarsi una delle sfide più delicate dell'intera edizione.