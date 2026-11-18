Grande Fratello Vip, colpo di scena prima della finale: salta il doppio appuntamento

Novità per il Grande Fratello Vip: salta il doppio appuntamento settimanale. Ecco quando andranno in onda la semifinale e la finale del reality condotto da Ilary Blasi.

Novità importanti per i fan del Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla conclusione del reality di Canale 5, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione delle ultime puntate. Dopo mesi caratterizzati dal doppio appuntamento settimanale, il percorso verso la finale subirà infatti un cambiamento che coinvolgerà sia la semifinale sia l'ultimo atto della stagione.

La decisione incide direttamente sul calendario del programma e cambia le abitudini dei telespettatori che, fino a questo momento, hanno seguito i concorrenti due volte a settimana. Quando andranno in onda le ultime puntate? Chi potrebbe conquistare un posto in finale? E cosa cambia per il reality nelle sue battute conclusive?

Grande Fratello Vip, stop al doppio appuntamento settimanale

La principale novità riguarda proprio la programmazione. Il Grande Fratello Vip abbandona infatti il doppio appuntamento che ha accompagnato gran parte dell'edizione.

Dopo la diretta del 16 novembre, i telespettatori non ritroveranno il reality nel tradizionale appuntamento del venerdì. Mediaset ha scelto di concentrare le battute finali del programma in un unico appuntamento settimanale, lasciando maggiore spazio e attenzione alle ultime dinamiche della Casa.

Si tratta di una scelta che modifica sensibilmente il calendario delle ultime eliminazioni e della corsa verso la vittoria finale.

Semifinale Grande Fratello Vip: quando va in onda

La semifinale del Grande Fratello Vip è in programma per lunedì 23 novembre.

Nel corso della serata verranno definiti gli ultimi posti disponibili per la finalissima. Tre concorrenti hanno già conquistato l'accesso all'ultimo appuntamento, mentre gli altri gieffini dovranno giocarsi tutto negli ultimi giorni di permanenza nella Casa.

Particolare attenzione è rivolta anche al televoto che coinvolge alcuni concorrenti ancora a rischio eliminazione. Le ultime settimane potrebbero infatti cambiare gli equilibri costruiti nel corso del programma e riservare sorprese proprio a ridosso dell'atto conclusivo.

La semifinale rappresenterà quindi un passaggio decisivo per individuare i protagonisti che si contenderanno la vittoria finale.

Finale GF VIP: la data dell'ultima puntata

Con il nuovo assetto della programmazione slitta anche l'ultimo appuntamento della stagione.

La finale del Grande Fratello Vip andrà infatti in onda lunedì 30 novembre, una settimana dopo la semifinale. Solo in quella serata il pubblico scoprirà il nome del vincitore dell'edizione 2026.

La scelta di separare semifinale e finale permette al reality di dedicare un'intera serata a ciascuna fase conclusiva del programma. Una strategia che punta a valorizzare il momento più importante della stagione e a mantenere alta l'attenzione del pubblico fino all'ultima puntata.

Per i concorrenti rimasti in gara inizia quindi il conto alla rovescia. Tra nomination, televoti e ultimi confronti nella Casa, ogni mossa potrebbe risultare decisiva per conquistare la vittoria del Grande Fratello Vip.