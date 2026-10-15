Grande fratello vip, Alex Belli fa discutere: ci prova con Marina La Rosa

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A quasi un mese dall’inizio del Grande fratello vip, i suoi protagonista continuano a tenere alta l’attenzione degli italiani. In queste ore stanno facendo molto discutere la parole che Alex Belli ha pronunciato nei confronti di Marina La Rosa durante una sauna che hanno fatto insieme all’interno della Casa. L’ex attore di Centovetrine ha ipotizzato cosa avrebbe potuto succedere con la gieffina se si fossero conosciuti in un’altra fase della loro vita. Alex Belli ha dichiarato: “Se ci fossimo beccati in tempi non sospetti…”. La risposta della donna non si è fatta attendere, tanto da affermare: “perché adesso sono sospetti?”, alludendo al loro presenza all’interno del Grande fratello vip.

Alex Belli palesa un’attrazione per Marina La Rosa al Grande fratello vip

Le parole di Marina Rosa non hanno scoraggiato Alex Belli, che ha fatto una dichiarazione che sta facendo molto discutere: “E un pochino sì. Abbiamo un po’ più di vite complicate, no?

Dopo un mese che io sono qua dentro come un leone in gabbia, tu rischieresti tantissimo“. L’uomo non ha fatto mistero di provare una certa attrazione per la donna, tanto da affermare che si fossero conosciuto in un altro momento non avrebbe esitato a farsi avanti con lei. L’ex attore ha ammesso: “Io non sono come questi ragazzi che si parlano… Io agisco”. Chissà come la prenderà Delia Duran dopo aver ascoltato le parole di suo marito all’interno del Grande fratello vip…

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)