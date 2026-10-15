Grande fratello vip, Gian Marco Ciaccia al veleno su Marina La Rosa: “Manipola Piera Meloni”

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I protagonisti del Grande fratello vip continuano a far parlare di loro. In queste ore, Gian Marco Ciaccia ha rilasciato una lunga intervista al portale Fanpage dove ha parlato della fine della storia d’amore con Piera Meloni. Il romano ha spiegato di non riconoscere più la ragazza con il quale è stato per un anno e mezzo. Il giovane ha rivelato: “Chi è Piera? Non lo so. Quindi potrebbero essere entrambe le cose: potrebbe essere che lei è semplicemente fragile, ingenua e si fa prendere dalla situazione, oppure potrebbe essere che è furba, ha capito come funziona e quindi si fa il percorso suo. Però siccome magari aveva paura di ferirmi e aveva capito che il percorso che voleva fare era questo, ha preferito lasciarmi.“Gian Marco Ciaccia ha parlato anche di Alessandro Roncaccia, che avrebbe richiesto di poterlo incontrare al Grande fratello vip. Il giovane ha detto: “Dice che non gli ho detto in faccia quello che pensavo. Ma io sono stato là dentro un giorno e lui non l’ho mai visto, si è rintanato in camera! C’è la clip in cui si ripassa a memoria il discorso da farmi, siamo all’imbarazzo dell’imbarazzo. Ha paura di confrontarsi con me. Se accettassi di avere un confronto con lui, mi dispiacerebbe solo fargli fare brutta figura.”

Grande fratello vip, Gian Marco Ciaccia contro Marina La Rosa

Sempre a Fanpage, Gian Marco Ciaccia non ha usato belle parole per Marina La Rosa. Il romano crede che la donna stia influenzando Piera Meloni a crearsi una ship con Alessandro Roncaccia. Il giovane ha ammesso: “c’ha 60 anni ed è pure psicologa, e dice a Piera: “Eh mo’ però dagli un bacio, bisogna ringraziare i fan”. Questa per me è vera e propria manipolazione: spingere una ragazzina a fare quello che vuole la gente fuori per accontentare un pubblico malato.” Il romano ha concluso, chiudendo le porte ad un possibile ritorno di fiamma con Piera Meloni, ammettendo di non potersi più fidare di lei dopo quello che è successo.

Gian Marco Ciaccia (Screen Mediaset Infinity)