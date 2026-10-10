Grande Fratello Vip 9, sondaggi puntata 12 ottobre Andreas guida, Jonathan resta competitivo

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La puntata del 12 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip 9 si avvicina con un televoto che sta muovendo migliaia di preferenze. I tre VIP coinvolti – Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello – vivono ore di tensione, mentre il pubblico continua a votare e a modificare le percentuali. I sondaggi aggiornati mostrano un quadro chiaro, ma non definitivo: le distanze tra i concorrenti sono evidenti, ma la diretta può sempre cambiare tutto. Chi è il più votato? Chi è in difficoltà? E quali numeri emergono dalle rilevazioni online?

Grande Fratello Vip 9: Andreas guida i sondaggi, Jonathan resta competitivo

Il televoto del Grande Fratello Vip 9 vede Andreas Muller in netto vantaggio. Le rilevazioni indicano una percentuale attorno al 45%, segno di un sostegno molto forte da parte del pubblico. Il ballerino, protagonista di diversi confronti nelle ultime puntate, sembra aver consolidato una base di voti stabile e convinta.

Al secondo posto si colloca Jonathan Kashanian, con una percentuale che si aggira intorno al 35%. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi mantiene un seguito costante, nonostante gli scontri con Andreas e alcune tensioni nate in Mistery Room. Le distanze tra i due sono evidenti, ma il televoto resta aperto e ogni intervento in puntata può modificare gli equilibri.

Grande Fratello Vip 9: Moreno Morello ultimo nelle preferenze del pubblico

Il concorrente più in difficoltà è Moreno Morello, fermo su valori che oscillano attorno al 20%. La sua posizione è stata indebolita anche dalle nomination della puntata precedente, dove diversi VIP hanno espresso voti contro di lui, citando incomprensioni, distanze e comportamenti ritenuti poco chiari.

Il pubblico, almeno per ora, sembra premiarlo meno rispetto agli altri due nominati. Le percentuali mostrano un divario significativo, che rende la sua permanenza nella Casa più incerta rispetto ai rivali. Il televoto, però, può cambiare rapidamente: un intervento in diretta, un confronto o un momento emotivo possono spostare voti nelle ultime ore.

Le nomination dell’ottava puntata e il clima nella Casa

Le nomination che hanno portato Andreas, Jonathan e Moreno al televoto sono state tra le più tese della stagione. In Mistery Room, i VIP hanno votato in modo palese, trasformando il momento in un confronto diretto. Le scelte più significative:

Federica Morello ha votato Marina La Rosa , accusandola di strategia.

ha votato , accusandola di strategia. Alex Belli ha scelto Jonathan , criticando il suo atteggiamento durante lo scontro con Andreas.

ha scelto , criticando il suo atteggiamento durante lo scontro con Andreas. Megan Ria ha votato Andreas , sostenendo che il ballerino abbia giudicato troppo duramente il gruppo dei giovani.

ha votato , sostenendo che il ballerino abbia giudicato troppo duramente il gruppo dei giovani. Giulia Provvedi e Giacomo Gallani hanno indicato Moreno, citando mancanza di dialogo e comportamenti poco convincenti.

La somma dei voti ha portato i tre VIP al televoto, creando un clima di tensione che continua a crescere in vista della puntata del 12 ottobre.