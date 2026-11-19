San Giovanni Rotondo Gattini uccisi a San Giovanni Rotondo, Natale: "Indignata"

Parla la sindaca di San Giovanni Rotondo

Floriana Natale Sindaco di San Giovanni Rotondo

Sono indignata e sconvolta per i fatti di crudeltà verso gli animali emersi nelle ultime ore. Ciò che è accaduto ferisce la sensibilità dell'intera comunità e offende i valori di rispetto, civiltà e umanità che devono accompagnare la crescita di ogni ragazzo e ragazza.

Sono in corso le indagini del caso, ed è indispensabile che le autorità competenti accertino con precisione i fatti, identifichino i responsabili e stabiliscano le circostanze della morte di entrambi i gatti rinvenuti privi di vita, che saranno sottoposti agli esami necroscopici presso l'Istituto Zooprofilattico di Foggia.

Chiedo a chiunque possa avere informazioni utili, anche immagini o testimonianze, di rivolgersi senza esitazione alle forze dell'ordine.

Davanti a un episodio così grave è doveroso riflettere sul disagio minorile e sul ruolo educativo rappresentato dalla famiglia.

Educare all'empatia, al rispetto della vita e alla consapevolezza delle conseguenze legali dei propri gesti è una responsabilità che non può essere rimessa esclusivamente alle istituzioni e riguarda tanto i minorenni quanto i loro genitori.

Avv. Floriana Natale Sindaco di San Giovanni Rotondo