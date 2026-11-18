Shock a San Giovanni Rotondo Gatti uccisi con petardi a San Giovanni Rotondo, offerta taglia

Gatto ucciso con i petardi a san Giovanni Rotondo, l’Aidaa offre una taglia da duemila euro

A San Giovanni Rotondo due gatti sono stati trovati morti in corso Nazionale ed almeno uno degli animali sarebbe stato ucciso da un gruppo di minorenni che avrebbe fatto esplodere diversi petardi a contatto con il suo corpo.

Restano invece da chiarire le circostanze della morte del secondo gatto, ritrovato nella stessa strada.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che annuncia la presentazione di una denuncia e mette a disposizione una taglia di 2.000 euro per chi contribuirà a individuare i responsabili. La somma sarà riconosciuta a chi presenterà una denuncia formale alle autorità competenti e, successivamente, con la propria testimonianza, aiuterà a far identificare e condannare in via definitiva gli autori del gesto.

«È un fatto gravissimo e purtroppo non è isolato. Nei giorni scorsi qualcosa di simile era accaduto a Manfredonia, dove un altro gatto era morto in circostanze analoghe. Noi, come animalisti, chiediamo pene più severe per i responsabili di tali crimini», dichiara l’associazione nel comunicato con cui rende nota l’iniziativa.