Furto con strappo Furto con strappo a San Giovanni Rotondo, individuato presunto responsabile

Si tratta di un 23enne del posto

Maggio 2025, un giovane con volto travisato, dopo aver strappato con violenza un ciondolo d’oro dal collo di una donna ultraottantenne che aveva appena varcato la soglia della chiesa, si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, dopo la denuncia della vittima, hanno avviato tempestivamente una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Grazie all’attenta visione delle registrazioni di decine di telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, i militari dell’Armasarebbero riusciti a risalire all’identità al sospettato, un 23enne di San Giovanni Rotondo, e a ricostruire l'intero itinerario di fuga.

Alla luce degli elementi raccolti, il G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, che si trovava già ristretto in carcere per altra causa.

L'operazione si inquadra in un periodo di progressiva intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dell’Arma, impegnata quotidianamente nel contrasto ai reati predatori e nel rafforzamento della sicurezza urbana, a tutela dei cittadini e in particolare delle fasce più vulnerabili della comunità.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.