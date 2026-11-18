Furore sotto tiro Furore: "Schedato da un sito ucraino, non sono un criminale"

Il sito ucraino Myrotvorets mette sotto tiro i deputati europei del Movimento 5 Stelle

Sono stato schedato sul sito ucraino Myrotvorets, insieme ai colleghi della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Hanno pubblicato il mio nome, la mia fotografia e la mia data di nascita, accompagnandoli con accuse gravissime e infamanti. Arrivano ad attribuirmi il sostegno all’aggressione russa e all’uccisione di civili ucraini. Respingo con fermezza queste accuse ed esprimo la mia piena solidarietà al popolo ucraino.

Pubblicare i miei dati personali e associarli a queste accuse significa espormi alla pubblica gogna e al rischio di diventare bersaglio di campagne d’odio, intimidazioni e minacce. Siamo arrivati al punto di schedare pubblicamente parlamentari europei perché si oppongono all’escalation militare e chiedono all’Europa di impegnarsi per una pace giusta e duratura. È di una gravità assoluta.

Nelle prossime ore scriverò personalmente alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e alla Commissione europea per chiedere una presa di posizione e un intervento. Le istituzioni europee hanno il dovere di tutelare la sicurezza dei rappresentanti democraticamente eletti e la loro libertà di esprimersi. Anche il governo italiano deve fare la sua parte.

È inaccettabile trasformare il dissenso politico in una colpa e additare come un criminale chi si batte per la pace.

Non mi farò intimidire. Continuerò a difendere le mie idee senza arretrare di un millimetro.

Lo ha scritto su Facebook Mario Furore