Funerali Corrado Augias, quando e dove si terranno: l'ultimo saluto al giornalista

Funerali Corrado Augias, quando si terranno e dove sarà possibile dare l'ultimo saluto al giornalista e scrittore scomparso a 91 anni. Le informazioni su camera ardente e commemorazione.

L'Italia della cultura, del giornalismo e della televisione piange la scomparsa di Corrado Augias, morto all'età di 91 anni. Scrittore, giornalista, autore e volto storico della divulgazione culturale italiana, Augias ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'informazione e della televisione grazie a programmi di successo e a una vasta produzione editoriale.

Dopo l'annuncio della morte, l'attenzione di molti cittadini si è spostata sulle modalità con cui sarà possibile rendergli omaggio. Quando si terranno i funerali di Corrado Augias? Dove sarà allestita la camera ardente? E come sarà organizzato l'ultimo saluto al giornalista?

Funerali Corrado Augias: quando si terrà l'ultimo saluto

Al momento non risultano ancora diffuse informazioni ufficiali sulla data delle esequie di Corrado Augias. Le comunicazioni rese note nelle ore successive alla sua scomparsa riguardano invece l'organizzazione della camera ardente nella Capitale.

La morte del giornalista, avvenuta il 19 novembre 2026 all'età di 91 anni, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte del mondo politico, culturale e televisivo.

Per quanto riguarda i funerali, sarà quindi necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali della famiglia o delle istituzioni coinvolte nell'organizzazione dell'ultimo saluto.

Dove sarà possibile salutare Corrado Augias

La prima cerimonia pubblica in memoria di Corrado Augias sarà la camera ardente allestita in Campidoglio a Roma.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Roma, l'apertura al pubblico è prevista per sabato 21 novembre 2026 nella Protomoteca del Campidoglio, con accesso consentito dalle ore 10 alle ore 18. L'ingresso dei visitatori avverrà dalla scalinata del Vignola.

Sarà quindi questa l'occasione per amici, colleghi, istituzioni e semplici cittadini di rendere omaggio a una delle figure più autorevoli del giornalismo e della divulgazione culturale italiana.

Corrado Augias e il legame con Roma e l'Umbria

Nato a Roma nel 1935, Corrado Augias aveva mantenuto per tutta la vita un legame profondo con la Capitale, città in cui si è sviluppata gran parte della sua carriera professionale.

Negli ultimi anni aveva però scelto anche l'Umbria come luogo del cuore, trascorrendo lunghi periodi ad Acqualoreto, nel comune di Baschi, dove era molto apprezzato dalla comunità locale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione sia a Roma sia in Umbria, territori che hanno rappresentato punti di riferimento importanti della sua vita privata e professionale.

In attesa di conoscere la data dei funerali, l'appuntamento per l'ultimo saluto pubblico resta quello di sabato 21 novembre in Campidoglio, dove sarà allestita la camera ardente dedicata a Corrado Augias.