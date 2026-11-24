FIORI D'ARANCIO IN VISTA? Francesco Totti regala un anello a Noemi Bocchi. Matrimonio in arrivo?

La compagna dell'ex capitano della Roma racconta a La Vita in Diretta la sorpresa organizzata con la complicità delle bambine. Un regalo misterioso che riaccende le voci sulle nozze, forse già nella primavera 2027.

Francesco Totti ha fatto sul serio? A giudicare dall'ultimo regalo a Noemi Bocchi, potrebbe essere arrivato il momento di pensare ai fiori d'arancio. A riaccendere le indiscrezioni sul possibile matrimonio della coppia è stata proprio la compagna dell'ex capitano della Roma, che durante un'ospitata a La Vita in Diretta ha raccontato di aver ricevuto un anello da Francesco. E il modo in cui lo ha trovato è decisamente insolito.

Noemi ha ricostruito la scena davanti ad Alberto Matano. Dopo una giornata di prove a Ballando con le Stelle, è tornata a casa stanchissima e ha sentito alcuni rumori provenire dal bagno, dove si trovavano le bambine. Pensando che avessero combinato qualche guaio, ha chiesto a Totti di andare a controllare. Lui, però, non si è mosso dal letto. Quando Noemi è entrata in bagno, ha trovato una scatolina ricoperta di nastro adesivo, appoggiata proprio sul water.

All'interno c'era un anello. A svelare il mistero è stata Isabel, la figlia più piccola di Francesco, che le avrebbe detto: «Questo te lo regala papà». Una sorpresa organizzata con la complicità delle bambine e che ha lasciato Noemi decisamente spiazzata.

L'anello è una promessa di matrimonio?

Naturalmente, la domanda di Matano è arrivata subito: si tratta di un anello di fidanzamento? Noemi ha preferito non sbilanciarsi, mantenendo un certo mistero sul significato del regalo. Anche perché, a quanto pare, Francesco avrebbe liquidato la questione con una battuta, invitando le bambine ad aspettare la fine di Ballando con le Stelle.

Instagram @francescototti Fonte: Instagram @francescototti - Totti e Noemi Bocchi

La concorrente del programma di Milly Carlucci, però, non ha nascosto di gradire parecchio l'idea di un matrimonio. Già nei giorni scorsi, interrogata sulle indiscrezioni relative alle nozze, aveva ammesso che un annuncio da parte di Totti sarebbe stato una sorpresa anche per lei, aggiungendo che la notizia le avrebbe fatto molto piacere.

Totti e Noemi sposi nel 2027? Le indiscrezioni

Da settimane si parla di un possibile matrimonio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi nella primavera del 2027, con Roma come location. La coppia, che ha festeggiato cinque anni insieme, potrebbe quindi essere pronta a compiere un passo importante.

Per ora, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale né una data fissata. Ma tra l'anello misterioso, la complicità delle bambine e le dichiarazioni di Noemi, la curiosità è ormai alle stelle.

E dopo il matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Müller, celebrato a settembre a Ravello, il gossip potrebbe presto occuparsi anche delle seconde nozze dell'ex capitano giallorosso. Questa volta, però, con Noemi Bocchi all'altare.