CONFESSIONI SENZA FILTRI Francesco Totti a Belve, bordate su Ilary Blasi: «Non riesco a perdonare». E su Noemi Bocchi...

L'ex capitano della Roma si racconta a Francesca Fagnani. Dalla fine del matrimonio con Ilary al nuovo amore.

Francesco Totti torna a parlare della sua vita privata e, questa volta, sembra davvero intenzionato a non lasciare troppe domande senza risposta. Ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda questa sera su Rai 2, l'ex numero dieci della Roma affronta alcuni dei capitoli più delicati della propria vita. E tra le dichiarazioni anticipate ce n'è una che riguarda inevitabilmente Ilary Blasi.

Quando la conduttrice gli ricorda una vecchia dichiarazione dell'ex moglie, secondo cui un tradimento avrebbe messo definitivamente fine al loro matrimonio, Totti risponde senza girarci troppo intorno: «È successo. Non riesco a perdonare». Poche parole, ma sufficienti a riaccendere l'attenzione su una separazione che continua a far parlare di sé anche a distanza di anni.

Noemi Bocchi, il presente dopo Ilary

Naturalmente, nel corso dell'intervista c'è spazio anche per Noemi Bocchi, la donna che oggi è al suo fianco. Fagnani prova a scavare nel loro rapporto e nelle possibili prospettive future della coppia, mentre Totti lascia emergere una versione più intima e meno conosciuta di sé.

Fonte: Instagram @francescototti - Totti parla di Noemi Bocchi

Non mancano nemmeno le frecciate. Parlando degli anni in cui era all'apice della carriera, l'ex calciatore racconta di essersi accorto soltanto col tempo di alcune persone che avrebbero approfittato della sua notorietà. «Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti», confessa.

Il momento più emozionante arriva però quando il discorso si sposta sul padre Enzo, scomparso nel 2020. Totti si commuove ricordando di non essere mai riuscito a dirgli «ti voglio bene» e ammette di avere oggi lo stesso rimpianto nel rapporto con i propri figli.

Un'intervista che promette di mostrare un Francesco Totti lontano dall'immagine del campione sempre sorridente. E che, tra rivelazioni sentimentali, qualche sassolino dalla scarpa e confessioni familiari, rischia di diventare uno degli appuntamenti televisivi più commentati della settimana.